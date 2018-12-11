СМИ: КГБ задержал владельца «БелАсептики» – и отпустил за миллион долларов

6 декабря КГБ задержал одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова, пишет TUT.by со ссылкой на свои источники. Его подозревали в даче взяток, и это всё связано с «делом врачей». Через три дня Красильникова отпустили, но он за это отдал миллион долларов. КГБ и бизнесмен комментариев не дают.

Один из источников TUT.by сказал: «Это правда. В четверг, 6 декабря, Андрей Красильников был задержан, а в воскресенье отпустили». Второй источник заявил, что «он был задержан КГБ по «делу врачей» о даче взяток за решение вопросов о приобретении препаратов «БелАсептики». Был выпущен, заплатил один миллион долларов за восполнение ущерба, который нанес». Журналисты сообщают, что 10 декабря «БелАсептика» перевела на счёт КГБ миллион долларов. Есть также информация, что с Красильниковым задержали и региональных менеджеров (но это не точно).

На своей странице в Facebook бизнесмен 17 ноября рассказал, что сын написал на него заявление силовикам. Но 10 декабря он говорил, что всё в порядке: «Меня вызывали, я давал пояснение в ГУБОиК, но пока никаких действий нет». В тот же день гендиректор «БелАсептика» Алексанр Архипов подтвердил, что Красильников на свободе: «Человек на рабочем месте, буквально две минуты назад вышел из моего кабинета». 11 декабря журналисты связались с Красильников и попросили прокомментировать информацию о задержании. Он отказался что-либо по этой теме говорить и на уточняющий вопрос ответил, что его не отпускали в каком-либо статусе. В пресс-службе КГБ также отказались комментировать ситуацию.