Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили 2018 года

Европейская независимая организация Euro NCAP выбрала самые безопасные автомобили по итогам краш-тестов, проведенных в 2018 году. Лучшие модели пока назвали в четырех основных категориях, пишет Autonews .

В категории «Большой семейный автомобиль» победу одержал седан Lexus ES нового поколения. Эксперты разбили этот автомобиль в конце октября. Седан получил 91% за степень защищенности водителя и пассажиров, 87% — детей, 90% — пешеходов, а вспомогательные системы заработали 77%.

Краш-тесты показали высокую вероятность получения серьезных травм в области поясницы у задних пассажиров в случае фронтального столкновения по всей ширине. Электронные системы, в том числе функция автоматического экстренного торможения, в целом показали себя хорошо. При этом в отечете отмечается, что ассистент соблюдения рядности движения не способен помочь водителю в сложных ситуациях. Также этот автомобиль был признан победителем в категории «Гибриды и электрокары».

Хэтчбек Mercedes-Benz A-Class стал самой безопасной машиной в сегменте «Малый семейный автомобиль». Новинка практически без нареканий прошла все виды краш-тестов, включая имитацию бокового столкновения со столбом. Тем не менее, специалисты отметили «низкую» эффективность системы удержания автомобиля в занимаемой полосе из-за недостатков работы функции контроля слепых зон. Безопасность водителя и взрослых пассажиров Mercedes-Benz A-Class оценили в 96%, детей — в 91%, пешеходов и велосипедистов — в 92%, а работу электронных систем — в 75%.

Hyundai Nexo эксперты Euro NCAP признали самым безопасным большим кроссовером. По результатам краш-тестов специалисты отметили низкую защищенность ног водителя при лобовом столкновении с деформируемым препятствием, а также риск получения серьезных хлыстовых травм при ударе сзади. Кроссовер Hyundai Nexo получил 94% за защищенность водителя и взрослых, 87% — за детей, 67% — за пешеходов и велосипедистов, а эффективность электронных «помощников» оценили в 80%.

«В 2018-м Euro NCAP впервые испытал функции автономного вождения. Наши тесты помогли выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты в настоящее время. Да, эти системы безопасны и удобны, но до полной автоматизации еще далеко. Мы будем внимательно следить за развитием этих технологий в будущем», — рассказал генеральный секретарь Euro NCAP Мишель ван Ратинген.

С января 2016 года вступила в силу обновленная редакция методики испытаний Euro NCAP. Помимо стандартных ударов о деформируемые препятствия, она предполагает тесты системы предотвращения столкновений с пешеходом. Автомобиль разгоняют до 40 км/ч, после чего он должен обнаружить на проезжей части манекен и максимально снизить скорость перед ним или остановиться.