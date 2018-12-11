Фото дочери Дмитрия Маликова взорвало Интернет





Стефания использует свою страничку в "Инстаграме" в качестве стартовой бизнес-площадки. Девушка давно и активно продвигает рекламу одежды и аксессуаров. Часто на своих фото она позирует в модных нарядах, демонстрируя безупречный вкус и идеальные параметры тела.Недавно красавица обрадовала своих поклонников новым снимком, где она сидит в автомобиле в расстегнутой дубленке, под которой белая простая водолазка. В руках она держит огромный букет лиловых тюльпанов. Стефания мило улыбается, слегка наклонив голову. Подписчики оказались в восторге от образа девушки. Многие признают - ее внешность невероятно очаровательная, даже ангелоподобная. Дочь Маликова старается выглядеть замечательно на всех фотографиях - обычно она красится по минимуму и одевается элегантно, со вкусом.Восторженные поклонники не перестают забрасывать красавицу комплиментами: "Замечательный цвет волос", "Такая нежная", "Само очарование", "Мисс элегантность".