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Фото дочери Дмитрия Маликова взорвало Интернет

12.12.2018 13:23 — Разное | UDF  
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Дочь композитора и исполнителя Дмитрия Маликова давно уже снискала славу иконы стиля в социальной сети "Инстаграм". Девушка может похвастаться целой армией подписчиков, которые любую ее фотографию спешат восторженно прокомментировать.

Фото дочери Дмитрия Маликова взорвало Интернет

Стефания использует свою страничку в "Инстаграме" в качестве стартовой бизнес-площадки. Девушка давно и активно продвигает рекламу одежды и аксессуаров. Часто на своих фото она позирует в модных нарядах, демонстрируя безупречный вкус и идеальные параметры тела.

Фото дочери Дмитрия Маликова взорвало Интернет

Недавно красавица обрадовала своих поклонников новым снимком, где она сидит в автомобиле в расстегнутой дубленке, под которой белая простая водолазка. В руках она держит огромный букет лиловых тюльпанов. Стефания мило улыбается, слегка наклонив голову. Подписчики оказались в восторге от образа девушки. Многие признают - ее внешность невероятно очаровательная, даже ангелоподобная. Дочь Маликова старается выглядеть замечательно на всех фотографиях - обычно она красится по минимуму и одевается элегантно, со вкусом.

Фото дочери Дмитрия Маликова взорвало Интернет

Восторженные поклонники не перестают забрасывать красавицу комплиментами: "Замечательный цвет волос", "Такая нежная", "Само очарование", "Мисс элегантность".

 
 
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Дочь Дмитрия Маликова давно уже снискала славу иконы стиля в социальной сети "Инстаграм".
 
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