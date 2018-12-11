Биржевой обвал: худший декабрь на Уолл-стрит за 70 лет

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Негативные настроения распространились уже на все регионы. В Китае трейдеры отыгрывали слабые данные по торговому балансу Китая, а также статистику по темам роста ВВП Японии.В Европе также есть поводы для беспокойства. Беспорядки во Франции привели к тому, чтопришлось вводить чрезвычайное положение.История с Brexit по-прежнему далека от завершения. После того как британский премьерофициально подтвердила, что отменяет намеченное на понедельник голосование по Brexit, фунт рухнул к минимумам за полтора года.В Штатах практически с самого открытия инвесторы, трейдеры и роботы начали играть на понижение. В итоге индекс широкого рынка S&P 500 обновили минимумы октября и упал до уровней апреля.На графике видно, что в ходе сессии индекс совершил пробой линии поддержки, что вызвало еще одну лавину продаж, причем в первую очередь со стороны торговых роботов.К слову, этот год может войти в историю. Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе.Высокотехнологичный Nasdaq накануне успел уйти в минус с начала года, однако затем начались покупки.Наибольшее влияние на все индексы оказали акции Apple, где в какой-то момент начались панические покупки. Это и неудивительно. Акции компании очень сильно подешевели и даже стали стоить очень дешево, если учитывать прибыль гиганта.Учитывая высокий вес Apple, эти покупки смогли спасти индексы от обвала: закрытие прошло вблизи уровне закрытия, а Nasdaq и вовсе прибавил почти 1%.А вот акции банковского сектора снижались 4 день подряд, достигнув самых низких значений с сентября 2017 г.Стоит отметить, что при этом трейдеры перестали верить в повышение ставок: вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС резко снизилась.На сырьевом рынке также не обошлось без негатива. Цены на нефть стремительно снижались и потеряли по итогам дня более 2%. Стоит отметить, что вместе с ценами на энергоносители рухнула и ожидаемая инфляция.Добавим также, с текущих уровней вполне возможен отскок и вполне существенный, однако об уверенном росте говорить не приходится. Фундаментальные факторы пока говорят против, ситуация с ликвидностью остается напряженной, и "умные" деньги даже не думают входить в рынок. Индекс SmartMoney обновил очередной локальный минимум.Cудя по всему, рождественского ралли в этому году не будет, а если роста не будет, этот декабрь может стать худшим для американских индексов за 70 лет.