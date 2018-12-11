Французская оппозиция: Макрон ошибся эпохой. Во Франции грядет великая революция



Жан-Люк Меланшон. Фото: Reuters

- отметил. По его словам,забыл о малоимущих категориях граждан - о безработных, частично занятых работниках, молодежи и студентах, отмечает. Необходимо продолжать борьбу, протесты по всей стране продолжатся в ближайшую субботу.- заявил Меланшон.В свою очередь глава фракции социалистов в Национальном собрании Францииназвала выступление Макроназадалась вопросом Рабо.По мнению председателя организации SOS Racisme, упоминание Макроном иммиграции в своем выступлении в ответ на протесты "Желтых жилетов"В коммюнике, которое Сопо озаглавил "Иммигранты как козлы отпущения", глава правозащитной организации обращает внимание на то, что Макрон упомянул о проблеме иммиграции в заявлении, посвященном, в частности, распределению средств и ожиданиям учащейся молодежи. Макрон заявил:SOS Racisme увидела в этих словах Макрона