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Французская оппозиция: Макрон ошибся эпохой. Во Франции грядет великая революция
Жан-Люк Меланшон. Фото: Reuters
"Макрон ошибся эпохой. Он начал бранить народ и ни слова не сказал о раненых", - отметил Меланшон. По его словам, Макрон забыл о малоимущих категориях граждан - о безработных, частично занятых работниках, молодежи и студентах, отмечает
В свою очередь глава фракции социалистов в Национальном собрании Франции Валери Рабо назвала выступление Макрона "запоздалым ответом, обманом зрения".
"Как он собирается финансировать увеличение МРОТ (на 100 евро - прим. ред.)? За счет роста налогов? За счет урезания государственных услуг? Очень большая неясность", - задалась вопросом Рабо.
По мнению председателя организации SOS Racisme Доминика Сопо, упоминание Макроном иммиграции в своем выступлении в ответ на протесты "Желтых жилетов" "не сулит ничего хорошего".
В коммюнике, которое Сопо озаглавил "Иммигранты как козлы отпущения", глава правозащитной организации обращает внимание на то, что Макрон упомянул о проблеме иммиграции в заявлении, посвященном, в частности, распределению средств и ожиданиям учащейся молодежи. Макрон заявил: "Я хочу также, чтобы мы привели нацию к согласию с самой собой в том, что является ее глубокой идентичностью. Чтобы мы взялись за вопрос иммиграции". SOS Racisme увидела в этих словах Макрона "попытку бросить иммигрантов на съедение социальной неопределенности".
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Макрон опоздал, во Франции грядет великая революция, заявил Меланшон.
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