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Рудковская подарит Плющенко дочь
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Плющенко встретился с юной спортсменкой Эмилией, которая к пяти годам добилась значительных успехов на льду. По словам Евгения, девочка уже два раза получала "Кубок Плющенко".
В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой он бережно держит малышку на руках. "Ну как, смотря на нее, не захотеть дочку?" – задал риторический вопрос Плющенко.
Добавим, что Евгений Плющенко уже девять лет счастливо женат на Яне Рудковской. Вместе супруги воспитывают общего сына Александра, который пошел по стопам отца – он тоже занимается фигурным катанием. Мальчик пару раз просил родителей подарить ему маленькую сестренку. Он даже придумал малютке имя – Маша.
У Яны есть два старших сына от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Николай. К слову, Андрей был усыновлен Рудковской, его биологической матерью является вторая жена Батурина.
Продюсер и фигурист не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.
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Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь стать отцом.
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