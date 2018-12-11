Рудковская подарит Плющенко дочь



Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com

Плющенко встретился с юной спортсменкой Эмилией, которая к пяти годам добилась значительных успехов на льду. По словам Евгения, девочка уже два раза получала "Кубок Плющенко".В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой он бережно держит малышку на руках.– задал риторический вопрос Плющенко.Добавим, чтоуже девять лет счастливо женат на. Вместе супруги воспитывают общего сына Александра, который пошел по стопам отца – он тоже занимается фигурным катанием. Мальчик пару раз просил родителей подарить ему маленькую сестренку. Он даже придумал малютке имя – Маша.У Яны есть два старших сына от брака с бизнесменом– Андрей и Николай. К слову, Андрей был усыновлен Рудковской, его биологической матерью является вторая жена Батурина.Продюсер и фигурист не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.