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Снег и гололедица. Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
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14 декабря наша республика останется в зоне влияния теряющего активность атмосферного фронта. На большей части территории республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная - днем -4..+1°С.
15 декабря Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами по республике небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная - днем 0..-5°С.
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Ближайшие три дня белорусов ждут не самые благоприятные погодные условия.
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