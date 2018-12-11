Снег и гололедица. Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

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СогласноБелгидромета, 13 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-восточной половине республики скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с севера Украины. Ожидается облачно. Преимущественно по юго-восточной половине снег, мокрый снег, слабая метель. Ночью и утром местами по Гомельской области сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха в течение суток -4..+1°С.Атмосферное давление существенно не изменится.14 декабря наша республика останется в зоне влияния теряющего активность атмосферного фронта. На большей части территории республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная - днем -4..+1°С.15 декабря Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами по республике небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная - днем 0..-5°С.