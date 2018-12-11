ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улицах Минска замечен электробус в новом дизайне

12.12.2018 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Денис Ясюнас для TUT.BY
На прошлой неделе в районе Лошицкого парка электробус «Белкоммунмаш» в новом дизайне проходил обкатку. Его фотографией поделился читатель.

Очевидец Денис Ясюнас рассказал, что 7 декабря новый электробус «Белкоммунмаш» проходил обкатку по маршруту 59эл около Червенского рынка.

— Электробус ехал из Лошицы в центр Минска по улице Маяковского. Один электробус уже ездил по маршруту 59эл. А это второй, он был на обкатке, — написал Денис.

На улицах Минска замечен электробус в новом дизайне

Таким электробус нового дизайна был на рендере. Алексей Судников, TUT.BY

На улицах Минска замечен электробус в новом дизайне

А так выглядит электробус образца 2017 года. Алексей Судников, TUT.BY

Как мы писали ранее, «Белкоммунмаш» поставит для нужд столицы 60 электробусов в новом дизайне, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го.

Один электробус в пересчете в валюту стоит около 475 тысяч долларов. Выходит, что за 60 штук город заплатит около 28,5 млн долларов.

Первые электробусы появились в Минске в 2017 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его фотографией поделился читатель.
 
Новости дня
Новости разные
 
У белорусов иссякла валюта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика