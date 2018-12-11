На улицах Минска замечен электробус в новом дизайне



Фото: Денис Ясюнас для TUT.BY





Таким электробус нового дизайна был на рендере. Алексей Судников, TUT.BY

А так выглядит электробус образца 2017 года. Алексей Судников, TUT.BY

Очевидецрассказал, что 7 декабря новый электробус «Белкоммунмаш» проходил обкатку по маршруту 59эл около Червенского рынка.— написал Денис.Как мы писали ранее, «Белкоммунмаш» поставит для нужд столицы 60 электробусов в новом дизайне, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го.Один электробус в пересчете в валюту стоит около 475 тысяч долларов. Выходит, что за 60 штук город заплатит около 28,5 млн долларов.Первые электробусы появились в Минске в 2017 году.