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На улицах Минска замечен электробус в новом дизайне
Фото: Денис Ясюнас для TUT.BY
Очевидец Денис Ясюнас рассказал, что 7 декабря новый электробус «Белкоммунмаш» проходил обкатку по маршруту 59эл около Червенского рынка.
— Электробус ехал из Лошицы в центр Минска по улице Маяковского. Один электробус уже ездил по маршруту 59эл. А это второй, он был на обкатке, — написал Денис.
Таким электробус нового дизайна был на рендере. Алексей Судников, TUT.BY
А так выглядит электробус образца 2017 года. Алексей Судников, TUT.BY
Как мы писали ранее, «Белкоммунмаш» поставит для нужд столицы 60 электробусов в новом дизайне, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го.
Один электробус в пересчете в валюту стоит около 475 тысяч долларов. Выходит, что за 60 штук город заплатит около 28,5 млн долларов.
Первые электробусы появились в Минске в 2017 году.
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