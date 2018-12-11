У белорусов иссякла валюта

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В ноябре текущего года физические лица продали банкам валюты на 68,1 млн. долларов меньше, чем в октябре, в результате чего объем чистой продажи ими валюты упал до 10,2 млн. долларов.В валовом выражении предложение наличной и безналичной валют со стороны населения составило в ноябре 725,8 млн. долларов. По сравнению с ноябрем 2017 года, в ноябре текущего года физические лица продали валюты на 31,4 млн. долларов больше. По-видимому, это отражает рост валютных доходов жителей Беларуси, за счет которых они и продают валюту.По данным Национального банка, в ноябре 2018 года население реализовало наличной валюты на 67,1 млн. долларов меньше, чем в октябре, то есть на 599 млн. долларов. Безналичной валюты физическими лицами было реализовано на 1 млн. долларов меньше — 126,8 млн. долларов. Это сезонное снижение объемов продажи, в прошлом году наблюдалось такое же явление.Объем покупки физическими лицами валюты в ноябре текущего года также сократился по сравнению с октябрем текущего года (на 33,9 млн. долларов), но вырос по сравнению с ноябрем 2017 года (на 86,1 млн. долларов), и составил 715,6 млн. долларов.Наличной валюты жители Беларуси в ноябре приобрели на 31,7 млн. долларов меньше, чем в октябре, то есть 520,7 млн. долларов. Безналичной валюты они купили на 194,9 млн. долларов, что оказалось на 2,2 млн. долларов меньше, чем в октябре.Таким образом, в чистом выражении физические лица в ноябре приобрели у банков безналичной валюты на 68,1 млн. долларов, а продали наличной валюты на 78,3 млн. долларов. В сумме они, таким образом, они реализовали валюты в чистом выражении на 10,2 млн. долларов, что примерно в 4 раза меньше, чем в сентябре. Подобное сокращение продаж является сезонным явлением, в ноябре прошлого года чистые продажи сократились до 64,9 млн. долларов.По итогам января—ноября жители РБ продали валюты на внутреннем рынке на 1 136,7 млн. долларов больше чем купили. Правда, произошло это за счет наличной валюты, которой было реализовано на 1 685,2 млн. больше, в то время как безналичной валюты население приобрело больше, чем продало на 548,5 млн. долларов.Это указывает на то, что валютные доходы жители РБ получают, в основном, наличными, тогда расходы в иностранной валюте осуществляются в большей степени в безналичном порядке.