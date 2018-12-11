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Белорусский рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов 12 декабря
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:14:
Курс доллара снизился лишь на 0,0001 рубля до 2,1253 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0031 рубля до 2,4144 BYN/EUR. Европейская валюта оказалась на минимуме за 15 дней.
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Утром в среду белорусский рубль подешевел к российскому рублю, но укрепился к доллару и евро.
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