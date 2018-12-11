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Трамп обещает за месяц очистить Ирак и Сирию от ИГИЛ

12.12.2018 12:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца уничтожить террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии и Ираке.

На церемонии подписания законопроекта об оказании помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке Д.Трамп отметил, что террористы нанесли ущерб всем жителям этого региона и что США с первых дней ведут решительную борьбу с ИГИЛ.

"США проделали огромную работу в борьбе с ИГИЛ. Сейчас террористов в регионе осталось очень мало. В течение 30 дней здесь не останется ни одного боевика", - приводят слова президента западные СМИ.

США возглавляют международную коалицию, которая ведет борьбу с террористами в Ираке и Сирии.

Дамаск заявляет, что в Сирии США и другие входящие в антиигиловскую коалицию государства действуют незаконно и нарушают суверенитет страны.

 
 
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Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца уничтожить террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии и Ираке. На церемонии...
 
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