ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам?

12.12.2018 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам?
Разводов станет меньше? © / Фото из открытых источников

В перспективе, если законодательно введут понятие «информационная встреча с медиатором», о чем сейчас ведется речь, скорее всего, у граждан будет больше возможностей узнать о том, чем им может помочь медиация.

Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам? Ваш посредник - медиатор. Реальный шанс решить спор, не доводя дела до суда

Как рассказал заместитель министра юстиции Николай СТАРОВОЙТОВ, планируется расширить применение медиации для урегулирования споров в брачно-семейных отношениях. В том числе при расторжении брака, а также при заключении, исполнении, расторжении брачного договора, соглашений о детях и об алиментах, сообщает Национальный правовой портал.

«Рассматривая вопрос о введении обязательной медиации, мы пришли к выводу, что пока еще рано об этом говорить, решили внедрить опыт Италии и ввести в законопроект новое понятие «информационная встреча с медиатором», - рассказал Николай Старовойтов.

Он пояснил, как новация будет работать. Сегодня суд, принимая заявление о расторжении брака, дает сторонам на примирение три месяца. Предлагается дать судам право в течение этого срока направить стороны (с их согласия) на информационную встречу к медиатору. Возможно, в медиации супруги найдут компромисс и откажутся от намерения расторгнуть брак, надеются в Министерстве юстиции. «Эти предложения направлены в первую очередь на сохранение семьи», - подчеркнул заместитель министра.

Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам?
Поможет медиатор! Как быстро решить конфликт между дольщиком и застройщиком
Подробнее

Не только дела семейные

Кроме этого, законопроект содержит ряд новаций, направленных на внедрение медиации в разрешение споров между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сегодня до обращения в суд стороны имеют право самостоятельно урегулировать спор в претензионном порядке. В качестве альтернативы им предлагается также использовать возможности медиации.

Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам? Появились ли в белорусских школах медиаторы?

К тому же предусматривается возможность использовать медиацию на всех стадиях судопроизводства. Сегодня по экономическим спорам можно использовать медиацию только до начала рассмотрения дела в суде, а по иным гражданским делам - на любой стадии судопроизводства. Поэтому Минюст предлагает унифицировать нормы гражданского и хозяйственного процессов.

«Практика применения медиации в нашей стране, а также зарубежный опыт показывают преимущество медиации перед другими способами урегулирования конфликта. В частности, она позволяет минимизировать затраты сторон, более оперативно разрешить спор и избежать судебных издержек», - сказал Николай Старовойтов.

Однако в настоящее время медиация испытывает определенные трудности: от недостатка доверия к этому институту у населения до отсутствия гарантий исполнения медиативного соглашения. «Думаю, наш законопроект создаст условия для более активного использования медиации во всех сферах человеческой деятельности», - считает заместитель министра юстиции.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собираюсь судиться с бывшим мужем, но сын убеждает обратиться к медиаторам. Есть ли смысл? Как узнать, насколько медиатор может быть полезен? А. Лашук, Минск
 
Новости дня
Новости разные
 
Было проще! Обязатенльно ли заключать новый договор на коммунальные услуги?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика