Урегулировать конфликт. Есть ли смысл обращаться к медиаторам?

В перспективе, если законодательно введут понятие «информационная встреча с медиатором», о чем сейчас ведется речь, скорее всего, у граждан будет больше возможностей узнать о том, чем им может помочь медиация.

Как рассказал заместитель министра юстиции Николай СТАРОВОЙТОВ, планируется расширить применение медиации для урегулирования споров в брачно-семейных отношениях. В том числе при расторжении брака, а также при заключении, исполнении, расторжении брачного договора, соглашений о детях и об алиментах, сообщает Национальный правовой портал.

«Рассматривая вопрос о введении обязательной медиации, мы пришли к выводу, что пока еще рано об этом говорить, решили внедрить опыт Италии и ввести в законопроект новое понятие «информационная встреча с медиатором», - рассказал Николай Старовойтов.

Он пояснил, как новация будет работать. Сегодня суд, принимая заявление о расторжении брака, дает сторонам на примирение три месяца. Предлагается дать судам право в течение этого срока направить стороны (с их согласия) на информационную встречу к медиатору. Возможно, в медиации супруги найдут компромисс и откажутся от намерения расторгнуть брак, надеются в Министерстве юстиции. «Эти предложения направлены в первую очередь на сохранение семьи», - подчеркнул заместитель министра.

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Не только дела семейные

Кроме этого, законопроект содержит ряд новаций, направленных на внедрение медиации в разрешение споров между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сегодня до обращения в суд стороны имеют право самостоятельно урегулировать спор в претензионном порядке. В качестве альтернативы им предлагается также использовать возможности медиации.

К тому же предусматривается возможность использовать медиацию на всех стадиях судопроизводства. Сегодня по экономическим спорам можно использовать медиацию только до начала рассмотрения дела в суде, а по иным гражданским делам - на любой стадии судопроизводства. Поэтому Минюст предлагает унифицировать нормы гражданского и хозяйственного процессов.

«Практика применения медиации в нашей стране, а также зарубежный опыт показывают преимущество медиации перед другими способами урегулирования конфликта. В частности, она позволяет минимизировать затраты сторон, более оперативно разрешить спор и избежать судебных издержек», - сказал Николай Старовойтов.

Однако в настоящее время медиация испытывает определенные трудности: от недостатка доверия к этому институту у населения до отсутствия гарантий исполнения медиативного соглашения. «Думаю, наш законопроект создаст условия для более активного использования медиации во всех сферах человеческой деятельности», - считает заместитель министра юстиции.