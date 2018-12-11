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Было проще! Обязатенльно ли заключать новый договор на коммунальные услуги?

12.12.2018 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Было проще! Обязатенльно ли заключать новый договор на коммунальные услуги?
Дополнительные услуги могут оказываться потребителю исключительно при наличии договора об их оказании. © / Фото из открытых источников

Как объясняют специалисты сферы ЖКХ, главная цель договора – защита прав и законных интересов сторон. Этот документ определяет права и обязанности потребителя ЖКУ. Если между исполнителем и потребителем жилищно-коммунальных услуг оформлены договорные отношения, то можно говорить о наличии правового поля для предъявления претензий, например, в случае некачественного оказания услуг или неправильного расчета; именно это в первую очередь должны понимать потребители, приводит пример Портал коммунальной грамотности.

В частности, в Законе Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» четко закреплено, что защита прав осуществляется только при наличии договора. Если договора нет, у человека, конечно, есть право на отстаивание своих интересов в различных инстанциях госорганов и суде, но правовых оснований, которые могли бы подкрепить его позицию, будет гораздо меньше; и в этом случае и должностные лица, и суд зададутся вопросом, почему потребитель отказался от заключения договора. Обязанность заключения договорных отношений лежит не на потребителе, а на организациях, оказывающих услуги, именно они обязаны разработать договоры и представить их для заключения гражданам.

Можно отказаться?

Однако это совсем не означает, что потребители ЖКУ могут отказаться от заключения договора. Судебная инстанция может понудить потребителя к заключению договора об оказании основных жилищно-коммунальных услуг. Да и отказаться от их получения и оплаты по закону нельзя.

Было проще! Обязатенльно ли заключать новый договор на коммунальные услуги? «Как правильно?» Ответы экспертов ГО «Минское городское жилищное хозяйство»

Вместе с тем в части оказания дополнительных услуг еще остаются некоторые вопросы, поскольку зачастую потребитель предварительно соглашается, например, на установку домофона или камеры видеонаблюдения, а позже отказывается от заключения договора, и на это он имеет полное право. Потому как дополнительные услуги могут оказываться потребителю исключительно при наличии договора об их оказании. В данном случае работает формула «нет договора – нет услуги». Более того, с 29 октября введена ответственность специалистов ЖКХ за неточность начисленных сумм в счет-извещениях, в том числе и за начисление платы за дополнительную жилищно-коммунальную услугу, если у потребителя нет договора о ее получении.

Как заключать

Некоторые собственники рассказывают, что о необходимости заключения договоров об основных жилищно-коммунальных услугах они узнали из объявлений на дверях подъездов. Жильцов приглашали прийти для заключения договора в определенные дни и время в ЖЭС. 

Другие собственники обнаружили договоры в почтовых ящиках, например, от УП «Минсккоммунтеплосеть». В этих случаях предлагается заполнить ксерокопию и отослать в любом отделении РУП «Белпочта» (плата за это не взимается) по адресу: 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 12, УП «Минсккоммунтеплосеть». Электронный вариант договора есть на сайте www.mkts.by. Его можно заполнить и там, отправив потом на электронный адрес dogovor.or@mkts.by.

Пока договорными отношениями по основным услугам ЖКУ охвачены не все потребители, но в перспективе планируется заключить договоры со всеми.

 
Теги: Минск
 
 
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Я недавно получила извещение о том, что нужно заключить договор с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги. С другой стороны, говорят,...
 
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