ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учитель гимназии №2 о своем хобби - валянии

12.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Любовь к тому делу, которым занимаешься и в которое вкладываешь частичку своей души. И тогда обычные клочки шерсти превращаются в замечательные бусы, изысканные жакеты, изящные перчатки, озорные смайлики, а еще в чудесные цветы — кажется, дунет ветерок и они зашелестят ему в ответ нежными лепестками.




  Скажите, уважаемые читатели, какие ассоциации возникают у вас, когда речь заходит о валянии? У меня первое, что пришло в голову, — валенки, ну еще береты. А тут такое разнообразие нужных и красивых вещей!




  Валянием учитель начальных классов гимназии № 2 Наталья Леонидовна ВАКУЛИНА занимается уже шесть лет. Начинала, рассказывает, с бусинок и брошей и дошла до жакетов и даже… сапог. Признаюсь, даже мысли не возникало, что методом валяния можно и ботфорты смастерить. Оказалось, еще как можно. Декорируются изделия волокнами хлопка, бамбука и даже крапивы.

  А рукодельничает учитель с самого детства, сколько помнит себя. Сначала вышивала крестиком, потом увлекалась шитьем, макраме. Когда появились Светлана и Максим, начала вязать. Поясняет, это было не просто приятное занятие, но и очень нужное, ведь детям, которые быстро росли, постоянно требовались джемперы и свитера, шапочки и шарфики.




  Рукоделием «заразила» и свою дочь. Вспоминает, в свое время подарила ей тетя Галина Сергеевна набор для вышивки — «крестиком» нужно было создать картину «Влюбленные», а она к тому времени уже серьезно занялась шитьем. Так и лежал тот набор без надобности, пока не подросла Светлана. Вот тогда-то картина и «ожила».

  Но секретами рукоделия Наталья Леонидовна делится не только с родными, но и со своими учащимися. Вместе с детьми она мастерит методом валяния поделки для школьной ярмарки, вырученные средства от которой идут на благотворительность, — учащиеся гимназии охотно покупают брелоки в виде смайликов, бусы, резиночки для волос. А еще занимаются исследовательской деятельностью. В одной из работ, например, они изучали свойства шерсти.




  Многие юные рукодельницы из начальной школы уже перешли в среднее звено, но все равно приходят к Наталье Леонидовне. В ближайшее время им предстоит много работы, ведь не за горами рождественские праздники и благотворительная ярмарка, на которой валяные вещицы пользуются особым спросом.

  Наталья КИРКОВЕЦ
   Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Любовь к тому делу, которым занимаешься и в которое вкладываешь частичку своей души. И тогда обычные клочки шерсти превращаются в замечательные бусы, изысканные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте и на трассах ограничат движение из-за приезда Румаса и Медведева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика