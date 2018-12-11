Учитель гимназии №2 о своем хобби - валянии

Любовь к тому делу, которым занимаешься и в которое вкладываешь частичку своей души. И тогда обычные клочки шерсти превращаются в замечательные бусы, изысканные жакеты, изящные перчатки, озорные смайлики, а еще в чудесные цветы — кажется, дунет ветерок и они зашелестят ему в ответ нежными лепестками.







Скажите, уважаемые

читатели, какие ассоциации возникают у вас, когда речь заходит о валянии? У меня первое, что пришло в голову, — валенки, ну еще береты. А тут такое разнообразие нужных и красивых вещей!









Валянием учитель начальных классов гимназии № 2 Наталья Леонидовна ВАКУЛИНА занимается уже шесть лет. Начинала, рассказывает, с бусинок и брошей и дошла до жакетов и даже… сапог. Признаюсь, даже мысли не возникало, что методом валяния можно и ботфорты смастерить. Оказалось, еще как можно. Декорируются изделия волокнами хлопка, бамбука и даже крапивы.



А рукодельничает учитель с самого детства, сколько помнит себя. Сначала вышивала крестиком, потом увлекалась шитьем, макраме. Когда появились Светлана и Максим, начала вязать. Поясняет, это было не просто приятное занятие, но и очень нужное, ведь детям, которые быстро росли, постоянно требовались джемперы и свитера, шапочки и шарфики.









Рукоделием «заразила» и свою дочь. Вспоминает, в свое время подарила ей тетя Галина Сергеевна набор для вышивки — «крестиком» нужно было создать картину «Влюбленные», а она к тому времени уже серьезно занялась шитьем. Так и лежал тот набор без надобности, пока не подросла Светлана. Вот тогда-то картина и «ожила».



Но секретами рукоделия Наталья Леонидовна делится не только с родными, но и со своими учащимися. Вместе с детьми она мастерит методом валяния поделки для школьной ярмарки, вырученные средства от которой идут на благотворительность, — учащиеся гимназии охотно покупают брелоки в виде смайликов, бусы, резиночки для волос. А еще занимаются исследовательской деятельностью. В одной из работ, например, они изучали свойства шерсти.









Многие юные рукодельницы из начальной школы уже перешли в среднее звено, но все равно приходят к Наталье Леонидовне. В ближайшее время им предстоит много работы, ведь не за горами рождественские праздники и благотворительная ярмарка, на которой валяные вещицы пользуются особым спросом.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ