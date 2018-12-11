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В Новополоцке Ford сбил 49-летнюю женщину на переходе

12.12.2018 14:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Новополоцке легковушка на переходе сбила женщину.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром двенадцатого декабря. За рулем автомобиля Ford находился 72-летний мужчина. Водитель не предоставил преимущество пешеходу и сбил 49-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.

Момент ДТП попал на видео.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Новополоцке легковушка на переходе сбила женщину. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром двенадцатого...
 
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