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В Новополоцке Ford сбил 49-летнюю женщину на переходе
Новости Беларуси. В Новополоцке легковушка на переходе сбила женщину.
По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром двенадцатого декабря. За рулем автомобиля Ford находился 72-летний мужчина. Водитель не предоставил преимущество пешеходу и сбил 49-летнюю женщину.
Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.
Момент ДТП
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Новости Беларуси. В Новополоцке легковушка на переходе сбила женщину. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром двенадцатого...
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