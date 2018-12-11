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«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

12.12.2018 13:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. У Беларуси и Чехии значительный потенциал развития двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорили депутаты двух стран на встрече в Минске.

Заместитель председателя нижней палаты Национального собрания Болеслав Пирштук отметил, что парламентские отношения приобретают позитивный и динамичный характер, в том числе на международных площадках.

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Что касается взаимного товарооборота, то преобладают услуги, в том числе в сфере высоких технологий.

По мнению Болеслава Пирштука, тенденцию нужно закрепить, в том числе с учетом нашего большого потенциала в IT.

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

Людмила Нижевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нынешний визит чешской делегации придаст импульс нашим двусторонним взаимоотношениям. Я думаю, что мы будем использовать данную площадку для укрепления наших взаимоотношений с Чешской Республикой, а также для продвижения наших инициатив и интересов за пределами Республики Беларусь.

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

Даниель Павлас, депутат Палаты депутатов парламента Чехии, руководитель чешско-белорусской межпарламентской группы дружбы:
Для улучшения двусторонних отношений настало благоприятное время. Уверен, Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества для других стран. В качестве приоритетных направлений я вижу экономику, социальную сферу, спорт и туризм.

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

На встрече обсуждались возможности для создания совместных производств, продукция которых будет поставляться на рынки стран ЕАЭС. Белорусская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в энергетике, промышленности и в сфере транспорта.

Чешские парламентарии также получили приглашение на конференцию Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет весной 2019 года в Минске.

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. У Беларуси и Чехии значительный потенциал развития двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорили...
 
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