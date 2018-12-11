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Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

12.12.2018 13:38 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Злоумышленник, открывший стрельбу в Страсбурге, мог скрыться в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители не исключают, что мужчина на угнанном такси мог пересечь границу с соседним государством.

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

В связи со сложившейся ситуацией полиция ФРГ ужесточила контроль на пропускных пунктах. Во Франции по-прежнему сотни полицейских и солдат ведут поиски подозреваемого.

Напомним, ЧП произошло неподалеку от рождественской ярмарки. По уточненным данным, от рук стрелка погибли два человека. Еще 14 были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

Белорусских граждан в этом списке нет – подтвердило Министерство иностранных дел нашей страны.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Злоумышленник, открывший стрельбу в Страсбурге, мог скрыться в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители не...
 
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