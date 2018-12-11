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Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 13 декабря

12.12.2018 13:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 декабря в Беларуси ожидаются снег и метель.  

Как сообщает Белгидромет, в четверг синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В отдельных районах страны будут слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица.  

По юго-восточной половине страны будут идти снег, мокрый снег, возможна слабая метель. В Гомельской области ночью и утром ожидается сильный мокрый снег и его налипание.  

Ночью и днём в республике столбик термометра покажет -4… +1°С.  

В начале декабря в Беларуси за сутки было зафиксировано полтысячи гололёдных и холодовых травм. 

О том, как избежать травм в гололедицу, можно узнать здесь.  
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря в Беларуси ожидаются снег и метель.   Как сообщает Белгидромет, в четверг синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер...
 
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