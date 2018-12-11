|
Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 13 декабря
Новости Беларуси. 13 декабря в Беларуси ожидаются снег и метель.
Как
По юго-восточной половине страны будут идти снег, мокрый снег, возможна слабая метель. В Гомельской области ночью и утром ожидается сильный мокрый снег и его налипание.
Ночью и днём в республике столбик термометра покажет -4… +1°С.
В начале декабря в Беларуси за сутки было зафиксировано полтысячи гололёдных и холодовых травм.
Новости по теме
‡агрузка...
Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии
В Нью-Дели обезьяны нападают на прохожих и устраивают погромы в зданиях
В Гималаях нашли тела альпинистов, пропавших 30 лет назад
Штаб-квартиру Facebook эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Стрельбу в Страсбурге устроил 29-летний местный житель
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы
«Ёлка в этом году просто суперская». В Гомеле зажглись огни на главной ёлке города
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 декабря в Беларуси ожидаются снег и метель. Как сообщает Белгидромет, в четверг синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)