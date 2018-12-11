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Лучший бомбардир «Слуцка» переходит в клуб из Греции

12.12.2018 14:32 — Разное | Tut.by  
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Лучший бомбардир «Слуцка» Евгений Шикавка переходит в греческий клуб «Лариса», сообщает группа «Белорусский футбол» в «ВКонтакте».


Фото: by.tribuna.com

Ожидается, что нападающий прибудет в Грецию на следующей неделе для подписания контракта.

26-летний Евгений Шикавка присоединится к клубу 19 декабря и будет следовать графику мини-подготовки, чтобы полностью быть готовым к первой официальной игре в 2019 году.

В минувшем сезоне Шикавка с 15 (11+4) очками по системе «гол+пас» стал лучшим бомбариром «Слуцка», а с 11 голами разделил третье место в споре снайперов высшей лиги с Дмитрием Лебедевым из «Городеи», Максимом Скавышем из БАТЭ, Антоном Матвеенко и Кириллом Вергейчиком (оба — из «Витебска»).

В 2014—2017 годах Евгений Шикавка выступал за минские «Крумкачы», проделав с командой путь с самых низов до высшей лиги и в 82 матчах забив 24 мяча. В 2018 году дебютировал за национальную сборную Беларуси.

Клуб «Лариса» в элитном дивизионе чемпионата Греции занимает сейчас 11-е место среди 16 команд. В 13 матчах со старта чемпионата команда набрала 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 7 поражений, разница мячей 12−17).

 
Теги: Витебск
 
 
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Ожидается, что нападающий прибудет в Грецию на следующей неделе для подписания контракта.
 
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