В Гродно зарегистрирована очередная жертва интернет-мошенников

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в крупном размере (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).







С заявлением о совершении преступления обратился 33-летний житель Гродно, рабочий общества с ограниченной ответственностью. Он указал, что в апреле по мобильному телефону получил предложение от компании «PBN capital.com», предлагающей куплю-продажу финансовых активов с применением информационно-торговых платформ для получения прибыли.



На первые предложения мужчина ответил отказом, но в последующем представители компании в ходе телефонных бесед сумели вовлечь его в финансирование сделок. С апреля по ноябрь он перечислил для этого в общей сложности 4800 долларов США. Когда после ряда якобы успешных финансовых операций на его счету оказалось 6500 долларов США, мужчина решил вывести всю валюту из оборота.



Узнав об отказе продолжать осуществление сделок, представители компании «PBN capital.com» потребовали с него расчет за проведение операции по возврату средств и прибыли, а затем перестали выходить на связь. Осознав, что стал жертвой преступления, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.









В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, следователи установили, что потерпевший перечислял свои денежные средства в Республику Панама. Он мог не стать жертвой преступления, если бы предварительно ознакомился с отзывами о деятельности компании «PBN capital.com» в интернете. Из нее следует, что предоставляемые ею услуги являются очередным мошенническим проектом, жертвами которого стали граждане многих стран. Причем указаны номера телефонов, с которых неизвестные лица чаще всего общаются с потенциальными жертвами.



За последние несколько недель это уже третий факт мошенничества через интернет, зарегистрированный в Гродненской области. Но несмотря на неоднократные предупреждения следователей об исходящей опасности от проведения подобных финансовых операций, некоторые граждане не принимают их во внимание, пополняя число потерпевших.