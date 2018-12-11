Вопросам работы ЖКХ, благоустройства, финансового оздоровления сельхозпредприятий было посвящено очередное заседание Пинского райисполкома



Очередное заседание районного исполнительного комитета прошло под председательством И.М. Брилевича.

Первым пунктом повестки дня стал вопрос «О работе КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» по обеспечению качества и доступности услуг, оказываемых населению». С докладом выступил главный инженер районного ЖКХ В.Н. Гладкий. Затем исполком обсудил доклад первого заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Ю.А. Хвостюка «О принимаемых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 года № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». С информацией об итогах проведения месячника по благоустройству выступила начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Г.В. Сидоревич. Заключительный пункт повестки дня работы заседания районного исполнительного комитета – «О рассмотрении представлений Пинской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений требований технологических регламентов заготовки и хранения кормов, законодательства об охране труда, правил пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях Пинского района, а также причин и условий, им способствующим». По этому вопросу выступили начальник райсельхозпрода С.А. Торчило и начальник райветстанции Б.Г. Коптюх. В работе заседания приняли участие и выступили заместитель министра экономики Республики Беларусь Д.Ф. Матусевич, Пинский межрайонный прокурор Р.И. Кравчук, начальник Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области В.П. Петько.

В повестке дня заседания районного исполнительного комитета значилось четыре вопроса для рассмотрения, но на самом деле их было пять. Пятым пунктом вполне можно считать выступление председателя райисполкома И.М. Брилевича о необходимости усиления противодействия коррупционным проявлениям. Поводом послужило недавнее заседание облисполкома, целиком посвященное этой теме в свете требований Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Брестчина выглядит здесь благополучнее других областей страны, но проблем хватает, и до искоренения коррупции еще далеко. Примерно то же самое можно сказать и о нашем районе: вроде как поприжали хвост взяточникам и любителям поживиться за государственный счет, но пара-тройка неприятных инцидентов все-таки имели в этом году место.

Глава района потребовал от соответствующих структур более принципиального подхода к случаям злоупотребления должностными лицами служебным положением, активизации работы антикоррупционных формирований, которые, вообще говоря, в районе есть, но должной активности пока не проявляют. Похоже, борьба с коррупционными проявлениями действительно переходит у нас в новую стадию.

Ну, а официально первым пунктом повестки дня заседания исполкома стал вопрос «О работе КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» по обеспечению качества и доступности оказываемых населению услуг». Следующий вопрос, где речь шла о финансовом оздоровлении хозяйств, выглядел не менее важным, но сначала исполком все же обратил внимание на работу коммунальников. Почему? Вроде бы наше ЖКХ по всем показателям напоминает собой хорошо отлаженный механизм, который редко дает сбои. Тем не менее, это тот сектор социальной сферы, который касается практически каждого сельского жителя, который всегда на виду и находится в центре внимания руководства района. А значит, и спрос с коммунальников соответствующий. Да, согласно обширной справке, основным документом, определяющим направления развития жилищно-коммунального хозяйства, является Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. Она у нас в общем и целом выполняется, за что коммунальникам отдельный респект.

Как и за в целом приличное содержание 352 жилых домов и 3 общежитий. К сказанному можно добавить находящиеся в распоряжении ЖКХ 41 котельную и тепловые сети протяженностью более сотни километров.

И вот здесь первая запятая в благополучной справке: за 9 месяцев текущего года потери тепловой энергии составили 12,3 процента.

Понятное дело, при таких масштабах потери тепла неизбежны, но не настолько. Впрочем, проблема здесь гораздо сложнее, чем может показаться: для того, чтобы снизить теплопотери хотя бы до 10 процентов, нужно переложить 14,5 километра тепловых сетей и провести децентрализацию 5,14 километра сетей теплоснабжения. Тут потребуются немалые финансовые затраты.

Как и на решение проблемы повышенного содержания железа в питьевой воде. Для этого как минимум необходимо строительство 12 станций обезжелезивания, а по максимуму называлось число необходимых станций едва ли не в три раза больше – 35. Вопрос: где взять деньги на подобное мероприятие?

Что и говорить, проблема есть, но она решаема – о чем и сказали коммунальникам и председатель райисполкома, и замминистра экономики Республики Беларусь Д.Ф. Матусевич, принявший участие в дебатах по обсуждаемому вопросу. Деньги есть, и они не обязательно из государственного бюджета. По теперешним временам существует множество фондов, в том числе и международных, где вполне можно рассчитывать на транши. Конечно, фонды эти не раздают деньги направо и налево. Здесь требуются настойчивые поиски контактов, своевременное приведение необходимых аргументов.

Пока районные коммунальники в этом плане особой активностью не отличаются. Мало того: и те станции обезжелезивания, которые есть, не всегда нормально функционируют. Как пример – Парохонск. Станция вроде как имеется, а вода из кранов к употреблению не годится. Говорят, дело в фильтрах, которые давно не меняли, еще ссылаются на устаревший магистральный трубопровод. Так если причины известны, почему их не устраняют? Или еще: станцию обезжелезивания в Жидче запустили в работу чуть ли не через полгода после сдачи ее в эксплуатацию. Тоже факт не в пользу коммунальников.

Или еще проблема: утилизация полиэтиленовой пленки. По понятным причинам, положение с ней крайне не устраивает ОАО «Почапово», на территории которого находится бесчисленное множество частных теплиц. И вот, значит, заканчивается огуречно-томатный сезон, теплицы раскрываются, а пленку сваливают где попало. Хватает пленки и с раскрытых сенажно-силосных траншей. И что? Коммунальники ссылаются на то, что не берут пленку на утилизацию из-за того, что она грязная, а такую переработчики не принимают. Получается замкнутый круг?

Исполком считает, что выход здесь должен быть, дело за инициативой коммунальников и власти на местах.

И в заключение: за 9 месяцев текущего года в ЖКХ поступило 27 обращений граждан и юридических лиц. А это на 16 обращений меньше, чем год назад. Факт, безусловно, положительный. Но в то же время наблюдается рост количества нарушений по рассмотрению обращений из вышестоящих организаций аж на 22,5 процента.

Как я уже говорил, второй пункт повестки дня заседания исполкома по актуальности ничем не уступал первому, скорее, наоборот: реализация Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 года № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» является важнейшей задачей, стоящей перед аграрным сектором страны. Так вот, в рамках выполнения этого Указа и в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 889 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253» в перечень организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), были включены пять сельскохозяйственных организаций Пинского района.

За период действия Указа № 253 одна неплатежеспособная сельскохозяйственная организация реорганизована путем присоединения к стабильно работающей организации (в августе 2018 года ОАО «Сошненское-агро» – к ОАО «Почапово»).

В двух организациях прекращены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с заключением мировых соглашений (СУП «КончицыАГРО» и ОАО «Плещицы»). Из оставшихся, после проведенных структурных преобразований, под антикризисным управлением находятся КСУП «Охово» и СУП «ПинскдревАгро­». В целях привлечения инвесторов (эффективных собственников) к оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций на условиях, предусмотренных Указом № 253, информационные меморандумы, в отношении которых осуществляется поиск инвесторов, были направлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь.

Пока же итоги работы КСУП «Охово» и СУП «ПинскдревАгро» в текущем году свидетельствуют о невыполнении основных показателей планов санации. Так, задание по производству молока, предусмотренное планом санации, СУП «ПинскдревАгро» выполнило на 90,5 процента, задание по выращиванию крупного рогатого скота КСУП «Охово» выполнило на 91,4 процента, СУП «ПинскдревАгро» – на 78,3 процента. Само собой, снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции неизбежно привело к увеличению обязательств.

Что дальше? Применение в отношении КСУП «Охово» и СУП «ПинскдревАгро» методов финансового оздоровления, предусмотренных Указом № 399, не планируется. В отношении данных предприятий ожидается заключение мировых соглашений с кредиторами. Также прорабатывается возможность преобразования данных предприятий в открытые акционерные общества для получения возможности более полного использования методов реструктуризации обязательств. Преобразование данных предприятий в акционерные общества также необходимо для упрощения процедуры их дальнейшей реорганизации путем присоединения либо разделения (в случае необходимости).

Исполком принял решение, где каждый из 10 пунктов и 8 подпунктов направлен на конкретный путь выхода проблемных предприятий из кризиса.

…Затем на заседании исполкома подошла очередь подведения итогов месячника по благоустройству. Ошибся тот, кто ожидал, что это будет чистая формальность, в конце которой объявят победителей.

В реальности же получился предельно жесткий разговор, закончившийся для некоторых председателей сельисполкомов и руководителей хозяйств дисциплинарными взысканиями и лишением премий.

За что? А за то, что порядок на их территориях наводится только в период месячников, в промежутках же проверяющие находят здесь множество нарушений. Никто не спорит: месячник – дело хорошее, и работа в его рамках была проведена значительная. Но вот специальная комиссия прошлась после месячника, так сказать, по следам трудового подвига и, к немалому удивлению, обнаружила, что на территориях пяти сельсоветов и трех сельхозпредприятий осталось еще множество огрехов. Исполком дал тамошним руководителям месяц на устранение нарушений.

Название заключительного пункта повестки дня заседания районного исполнительного комитета говорит само за себя: «О рассмотрении представлений Пинской районной прокуратуры об устранении нарушений требований технологических регламентов заготовки и хранения кормов, законодательства об охране труда, правил пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях Пинского района, а также причин и условий, им способствующим». Что тут сказать?

Нарушения были? Были. Их устранили? В общем, да. Но за все нужно отвечать: целый ряд руководителей сельхозпредприятий привлечены к дисциплинарной ответственности.

Общее впечатление от заседания исполкома. Обращает на себя внимание то, что даже такие значимые вопросы обсуждались, как говорится, в рабочем порядке – без многословных вступлений и расплывчатых формулировок, конкретно и по-деловому. Как того и требует сегодняшняя ситуация в экономике.

Юрий СКОРОХОД.