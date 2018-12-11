Подборка фактов помощи военнослужащих людям, попавшим в беду

Общеизвестно, что основная обязанность военнослужащих — защита Отечества. Но, как показывает жизнь, люди в погонах не только профессионально владеют оружием, военной техникой, другими составляющими науки побеждать, проявляя при этом высочайшую самоотверженность, но и всегда готовы прийти на помощь в трудной житейской ситуации тем, чей мир и покой они берегут. Пролистав страницы «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», мы сделали подборку таких фактов.





В апреле 2017 года военнослужащий десантно-штурмовой роты 38?й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады спас жизнь своему товарищу на учении, которое проходило в Шумилинском районе Витебской области.

После десантирования гвардейцев из самолета Ил?76МД в результате резкого порыва ветра на высоте около 80 метров произошло схождение парашютистов. У гвардии рядового Евгения Жарского погас купол. Гвардии рядовой Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.

Морозным утром 3 февраля 2018 года военный комиссар Сморгонского района Гродненской области подполковник Леонард Гружевский вышел из своего дома и направился в сторону озера Молодежное. В тот момент, когда он подошел к берегу, его внимание привлек мальчик, который бегал недалеко от расположенного на озере острова и с интересом изучал расставленные там снасти. Накануне стояла плюсовая температура, и лед вокруг острова подтаял. Именно это и сыграло злую шутку с беспечным мальчишкой.





…Глубина в том месте, где провалился мальчик, значительная — три метра. Второклассник настолько перепугался, что не смог даже позвать на помощь. Он пытался выбраться на лед, но руки постоянно соскальзывали, и его затягивало обратно в воду. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не вовремя подоспевший офицер.

—?Когда бежал к парню,?не думал ни о чем, боялся не успеть,? — признался Леонард Гружевский.?— Уже потом, когда паренька увезли, немного трясло от волнения, ведь у меня у самого есть дети…

Вечером 30 ноября 2017 года на платформе станции Минского метрополитена «Площадь Победы» пожилая женщина внезапно почувствовала себя плохо и упала прямо на рельсы. Находившиеся рядом мужчины немедленно бросились ей на помощь. Среди них оказались полковник Денис Фёдоров и подполковник Сергей Шохов, проходящие службу в оборонном ведомстве.





—?Я увидел, как молодой мужчина, который спрыгнул вниз, уже подхватил женщину, держит ее на руках и пытается поднять на платформу,?— рассказал Денис Фёдоров.?—Но сделать это один он не мог. Я вцепился в одежду женщины, перехватил под мышки и вытащил ее на платформу. Затем увидел, что к нам бегут сотрудники метрополитена (которых позвал Сергей Шохов), и один из них по рации останавливал поезд, уже приближавшийся к станции… Вскоре женщину передали врачам бригады скорой медицинской помощи.

24 октября 2018 года в Гомеле на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие — местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу, однако «зебра» не защитила ее от наезда автотранспорта…





Курсант военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта младший сержант Александр Доманников, не теряя ни секунды, бросился на помощь. Он вы­звал экстренные службы, расспросил пострадавшую о самочувствии, обеспечил покой и неподвижность, наблюдал за ее состоянием до приезда специалистов.

—?Ко мне подошла незнакомая женщина, некоторые водители останавливались и предлагали помощь,? — сообщил Александр.?— Однако то, что нужно было сделать в первые минуты, было уже сделано.

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 841?й гвардейской группы артиллерии 11?й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Владимир Двоежонов в марте 2018 года отмечен высшей наградой республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» — нагрудным знаком «За заслуги». Грамоты ОСВОД вручены офицерам-гвардейцам подполковнику Дмитрию Зеленко, капитану Владимиру Мистеровичу, старшим лейтенантам Максиму Кудину и Сергею Расюку, прапорщику Александру Коту.





…Несчастный случай произошел с рыбаком, провалившимся под лед на озере в микрорайоне Энка города Слонима. Трагедии удалось избежать благодаря умелым и самоотверженным действиям военнослужащих 841?й гвардейской группы артиллерии 11 омбр во главе с гвардии подполковником Владимиром Двоежоновым.

30 июня 2018 года на автодороге Орша — Шклов — Могилев произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 41?летняя жительница Шклова и ее 11?летний пассажир.





Старший лейтенант Денис Остапов, проходящий службу в военном комиссариате Шкловского района, оказался на месте происшествия еще до приезда спасателей, милиции и медиков.

…Офицер сразу бросился к покореженной машине. Вместе с подоспевшим на помощь дальнобойщиком он стал ломать двери, чтобы добраться к мальчику и оказать ему первую необходимую помощь. Первой на место происшествия приехала скорая медицинская помощь, за ней — еще одна. Буквально следом прибыли машины МЧС и сотрудники милиции. Врач скорой забралась к мальчику через место, где должен быть багажник, и начала оказывать первую помощь. Для освобождения зажатой в автомобиле женщины понадобилась помощь спасателей. Когда пострадавшие оказались вне опасности, Денис Остапов уехал с места аварии.

Военнослужащие помогают гражданскому населению и в строительстве различных объектов, в частности — мостов. Примеров тому — множество. Приведем некоторые из них.

Новый деревянный мост через реку Неман, недавно возведенный военнослужащими 557?й инженерной бригады Западного оперативного командования, связал деревни Делятичи и Набережная Любчанского сельского совета Новогрудского района Гродненской области.

Первым делом военнослужащие оперативно демонтировали аварийный мост. Затем военные инженеры приступили к забивке свай. Далее монтировались пролетное строение и настил, а мощная инженерная техника перемещалась все ближе к противоположному берегу. Практически за две недели новый деревянный мост протяженностью 50 метров был построен.

—?Спасибо Министерству обороны, командованию и воинскому коллективу бригады. Сейчас у сельских жителей вновь появилась надежная и удобная связь с райцентром,? — поблагодарил воинов заместитель председателя Новогрудского районного исполнительного комитета Александр Гриц на торжественной церемонии открытия объекта.

Еще два года назад старый мост через реку Неман в деревне Понемонь Новогрудского района Гродненской области окончательно обветшал и был признан аварийным. С закрытием переправы, чтобы попасть на противоположный берег на автомобиле, приходилось ехать лишних 10 километров.

На просьбу сельчан о помощи откликнулся воинский коллектив 557?й инженерной бригады Западного оперативного командования. На возведении нового моста трудились воины инженерно-дорожной роты, была задействована штатная мостостроительная техника воинской части.

Объект военные инженеры возвели за две с половиной недели. Максимальная нагрузка на новый мост — 40 тонн, ширина сооружения — шесть метров. По нему пройдет и многоосный груженый грузовик, и сельхозтехника.

Военнослужащие 188?й гвардейской инженерной бригады помогли объединить деревню Крынка Осиповичского района, которую разделила река Птичь.