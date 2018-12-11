

Специализированная рыбная ярмарка развернется 15 и 16 декабря на площадке в районе станции метро "Уручье" по ул. Руссиянова в Первомайском районе Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Традиционно в выходные с 9.00 до 16.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.

Очередной сезон рыбных ярмарок стартовал в Минске 17 ноября - на площадке у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня. До середины декабря ярмарка перемещается по административным районам столицы.

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Рыбные ряды 22 декабря станут частью предрождественской ярмарки в Октябрьском районе, возле ДК культуры и спорта железнодорожников.

Организатором ярмарки - ГО "Белводхоз".-