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Доллар и российский рубль на торгах 12 декабря подорожали, евро подешевел

12.12.2018 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Доллар и российский рубль на торгах 12 декабря подорожали, евро подешевел
БЕЛТА

Доллар стал дороже на Br0,0016 и составляет Br2,127 (11 декабря - Br2,1254 за $1).

Евро подешевел на Br0,009 до Br2,4085 (11 декабря - Br2,4175 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0045 до Br3,2009 за 100 российских рублей (11 декабря - Br3,1964 за 100 российских рублей).

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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