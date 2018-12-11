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У Беларуси и Чехии значительный потенциал развития двусторонних отношений

12.12.2018 14:43 — Разное | Ежедневник  
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У Беларуси и Чехии значительный потенциал развития двусторонних отношений

Речь об этом шла на встрече зампредседателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с депутатом Палаты депутатов Парламента Чехии, руководителем чешско-белорусской межпарламентской группы дружбы Даниелем Павласом в Минске.

Потенциал развития обсудили депутаты двух стран в Минске. Представитель Чехии, Даниель Павлас, сообщил, что его страна считает нынешнее время благоприятным для развития сотрудничества с Беларусью.

Он уверен, что Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества для других стран. В качестве приоритетных направлений он назвал экономику, социальную сферу, спорт, туризм и другие.

В свою очередь, Болеслав Пирштук отметил приобретение позитивного и динамичного характера отношений двух стран, пишет БелТА.

Белорусские парламентарии пригласили чешских коллег на конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая пройдет весной 2019 года в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь об этом шла на встрече зампредседателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с депутатом Палаты депутатов Парламента Чехии, руководителем...
 
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