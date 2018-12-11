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''Он пойдет до конца!'' В Европарламенте вручили премию Сахарова Олегу Сенцову

12.12.2018 14:35 — Разное | Партизан  
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В Страсбурге (Франция) в среду, 12 декабря, прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову.
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Вместо него на вручение престижной награды приехала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Во время своего обращения сестра украинского политзаключенного рассказала о его долгосрочной голодовке ради остальных украинских узников, осужденных российскими оккупантами. Трансляция церемонии велась на официальном сайте Европарламента.


"Он пойдет до конца! До самого конца!" — прокомментировала Каплан характер Олега Сенцова.

На вручении также присутствовали адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и режиссер биографического фильма о жизни Олега, Аскольд Куров.

Премию приняли Наталья Каплан и Дмитрий Динзе. Сама награда была символично размещена на кресле, предназначенном для Олега Сенцова.
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Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — это ежегодная награда в области прав человека, учрежденная Европейским парламентом. Вручается людям, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".



 
 
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В Страсбурге (Франция) в среду, 12 декабря, прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову.
 
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