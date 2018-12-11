Власти прощупывают почву по отмене 100%-го возмещения вкладов?

banki24.by Еще осенью прошлого года Нацбанк хотел включить в проект плана подготовки законопроектов на 2018 год пункт о внесении изменений и дополнений в закон «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», пишет





Суть корректировки состояла в следующем: НБРБ предлагал установить лимит выплат по банковским вкладам для физических лиц. На тот момент предложения Нацбанка Беларуси были отклонены организациями, подчиненными Администрации президента.





Противники предложения НБРБ нашли противоречия вносимых поправок с декретом № 22 «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)».





Согласно декрету № 22, если регулятор отзывает лицензию у банка, вкладчики-физлица получают 100%-е возмещение суммы депозита независимо от их количества и валюты хранения денег. До принятия декрета деньги при коллапсе банка возвращались белорусам в пределах лимита — 5 000 EUR.









Отказ Нацбанку рецензенты мотивировали тем, что лимит может стать негативным фактором для использования физлицами безотзывных вкладов, введенных декретом №7, и повлечь отток вкладов из банковской системы. В итоге НБРБ отступил и его предложения не попали на рассмотрение в парламенте.





Как стало известно в декабре 2017 года, Нацбанк сформулировал свои предложения по отмене системы 100%-х гарантий не сам по себе, а в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.





Видимо, в МВФ посчитали, что из-за огромной концентрации активов в госсекторе существующая система гарантий создает риски неконтролируемого обрушения гигантов типа Беларусбанка и Белагропромбанка. МВФ рекомендовал подумать над изменением системы гарантий по вкладам в среднесрочной перспективе.





Во времени эта среднесрочная перспектива измерялась 3–5 годами. На сегодня из отмеренного МВФ периода практически прошли уже 2 года. Осенью 2018-го министр финансов Максим Ермолович заявил, что Беларусь возобновит переговоры с МВФ не ранее 2020 года. К тому времени почти наверняка вклады белорусов за малым исключением будут безотзывными и долгосрочными.





По данным Нацбанка, в сентябре-2018 доля безотзывных вкладов физических лиц превысила 82%, а удельный вес долгосрочных среди безотзывных составил 65%. Это серьезно уменьшает возможности панического набега на банки в случае принятия властями непопулярных решений.









На ноябрьской конференции по вопросу развития системы гарантирования вкладов выступили сразу 2 представителя от Нацбанка — зампред правления Дмитрий Лапко и начальник юридического главка Олег Карнач. Оба выступающих от НБРБ отметили, что нынешняя система полного возмещения средств по вкладам населения была введена на фоне финансового кризиса 2008—2009 гг., а сейчас обстановка гораздо более спокойная.





Карнач добавил, что полные гарантии возврата депозитов для граждан Беларуси являются исключением из практики абсолютного большинства стран. В свою очередь, Лапко раскрыл негативные стороны «неограниченной защиты вкладчика».





В качестве выхода из сложной ситуации Лапко упомянул введение фиксированной суммы возмещения. По логике зампреда правления НБРБ, за деньги, которые белорус кладет в банк сверх такой суммы, вкладчик должен нести риски самостоятельно.





В общем, монетарные власти не теряют надежд на то, что в будущем они добьются изменений в систему гарантирования возврата вкладов согласно их предложениям и рекомендациям МВФ.