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Власти прощупывают почву по отмене 100%-го возмещения вкладов?

12.12.2018 14:17 — Разное | Партизан  
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В конце ноября Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов организовало конференцию по деликатному вопросу — системе гарантирования вкладов. Что на этот счет сказали в Нацбанке?

Власти прощупывают почву по отмене 100%-го возмещения вкладов?
Еще осенью прошлого года Нацбанк хотел включить в проект плана подготовки законопроектов на 2018 год пункт о внесении изменений и дополнений в закон «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», пишет banki24.by

Суть корректировки состояла в следующем: НБРБ предлагал установить лимит выплат по банковским вкладам для физических лиц. На тот момент предложения Нацбанка Беларуси были отклонены организациями, подчиненными Администрации президента. 

Противники предложения НБРБ нашли противоречия вносимых поправок с декретом № 22 «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)». 

Согласно декрету № 22, если регулятор отзывает лицензию у банка, вкладчики-физлица получают 100%-е возмещение суммы депозита независимо от их количества и валюты хранения денег. До принятия декрета деньги при коллапсе банка возвращались белорусам в пределах лимита — 5 000 EUR. 


Отказ Нацбанку рецензенты мотивировали тем, что лимит может стать негативным фактором для использования физлицами безотзывных вкладов, введенных декретом №7, и повлечь отток вкладов из банковской системы. В итоге НБРБ отступил и его предложения не попали на рассмотрение в парламенте. 

Как стало известно в декабре 2017 года, Нацбанк сформулировал свои предложения по отмене системы 100%-х гарантий не сам по себе, а в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. 

Видимо, в МВФ посчитали, что из-за огромной концентрации активов в госсекторе существующая система гарантий создает риски неконтролируемого обрушения гигантов типа Беларусбанка и Белагропромбанка. МВФ рекомендовал подумать над изменением системы гарантий по вкладам в среднесрочной перспективе. 

Во времени эта среднесрочная перспектива измерялась 3–5 годами. На сегодня из отмеренного МВФ периода практически прошли уже 2 года. Осенью 2018-го министр финансов Максим Ермолович заявил, что Беларусь возобновит переговоры с МВФ не ранее 2020 года. К тому времени почти наверняка вклады белорусов за малым исключением будут безотзывными и долгосрочными. 

По данным Нацбанка, в сентябре-2018 доля безотзывных вкладов физических лиц превысила 82%, а удельный вес долгосрочных среди безотзывных составил 65%. Это серьезно уменьшает возможности панического набега на банки в случае принятия властями непопулярных решений. 


На ноябрьской конференции по вопросу развития системы гарантирования вкладов выступили сразу 2 представителя от Нацбанка — зампред правления Дмитрий Лапко и начальник юридического главка Олег Карнач. Оба выступающих от НБРБ отметили, что нынешняя система полного возмещения средств по вкладам населения была введена на фоне финансового кризиса 2008—2009 гг., а сейчас обстановка гораздо более спокойная. 

Карнач добавил, что полные гарантии возврата депозитов для граждан Беларуси являются исключением из практики абсолютного большинства стран. В свою очередь, Лапко раскрыл негативные стороны «неограниченной защиты вкладчика». 

В качестве выхода из сложной ситуации Лапко упомянул введение фиксированной суммы возмещения. По логике зампреда правления НБРБ, за деньги, которые белорус кладет в банк сверх такой суммы, вкладчик должен нести риски самостоятельно. 

В общем, монетарные власти не теряют надежд на то, что в будущем они добьются изменений в систему гарантирования возврата вкладов согласно их предложениям и рекомендациям МВФ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В конце ноября Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов организовало конференцию по деликатному вопросу — системе гарантирования вкладов....
 
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