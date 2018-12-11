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Евро дешевеет третий день подряд

12.12.2018 14:01 — Разное | Партизан  
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На торгах в среду белорусский рубль уступил доллару и российскому рублю, но значительно укрепился к евро.

Значение валютной корзины выросло за сегодня на 0,04%, но с начала месяца белорусский рубль к корзине валют укрепился на 0,22%.

Курс доллара подрос всего на 0,0016 рубля до 2,1270 BYN/USD. Напомним, что на торгах в понедельник доллар обвалился сразу на 0,0114 рубля и оказался на минимуме за две недели. Потом за два дня он подорожал в сумме на 0,0057 рубля и отыграл половину снижения.

Курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,4085 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет всю текущую неделю. За это время её курс обвалился уже на 0,0168 рубля и оказался на минимуме с 26 ноября 2018 года.

Курс российского рубля вырос на 0,0045 рубля до 3,2009 BYN/100 RUB.


Россия

Официальный курс доллара на завтра снизился на 8 копеек до 66,4225 RUB/USD. Официальный курс евро обвалился сразу на 40 копеек до 75,2168 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в среду белорусский рубль уступил доллару и российскому рублю, но значительно укрепился к евро.
 
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