Евро дешевеет третий день подряд

Значение валютной корзины выросло за сегодня на 0,04%, но с начала месяца белорусский рубль к корзине валют укрепился на 0,22%.





Курс доллара подрос всего на 0,0016 рубля до 2,1270 BYN/USD. Напомним, что на торгах в понедельник доллар обвалился сразу на 0,0114 рубля и оказался на минимуме за две недели. Потом за два дня он подорожал в сумме на 0,0057 рубля и отыграл половину снижения.





Курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,4085 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет всю текущую неделю. За это время её курс обвалился уже на 0,0168 рубля и оказался на минимуме с 26 ноября 2018 года.





Курс российского рубля вырос на 0,0045 рубля до 3,2009 BYN/100 RUB.









Россия





Официальный курс доллара на завтра снизился на 8 копеек до 66,4225 RUB/USD. Официальный курс евро обвалился сразу на 40 копеек до 75,2168 RUB/EUR.