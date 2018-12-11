Вакцинация против гриппа в районе

Ежегодно в нашем районе, как и во всей Республике Беларусь проводится иммунизация населения против сезонного гриппа.

Всего в Дзержинском районе в 2018 году было привито 38,80% от населения района. За средства республиканского бюджета охвачено вакцинацией против гриппа – 13,96%. За местный бюджет привито – 19,00 %, а средствами внебюджета было охвачено – 5,84%.

За 11 месяцев 2018 года в Дзержинском районе зарегистрировано 11 501 тыс. случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (показатель на 100 тыс. населения 17293.957), в 2017 году, за аналогичный промежуток времени – 13 740 тыс. случаев (показатель на 100 тыс. населения 20 660.722). Снижение случаев заболеваемости является одной из заслуг вакцинации против гриппа.

Привитой человек имеет защиту от инфекции уже через 2-4 недели после прививки, но через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует. Следовательно, для обеспечения оптимальной защиты от гриппа требуется ежегодная вакцинация и оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

Вакцины применяются на протяжении многих лет, за этот период их безопасность и эффективность возросли. Все разрешенные вакцины проходят контроль качества. Экономический эффект применения противогриппозных вакцин в 10-20 раз превышает затраты на вакцинацию. При любых подсчетах стоимость вакцинации (вакцин и услуг по вакцинации) меньше стоимости лечения в сумме с затратами, возникающими в связи с невыходом на работу.



