ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакцинация против гриппа в районе

12.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Ежегодно в нашем районе, как и во всей Республике Беларусь проводится иммунизация населения против сезонного гриппа.

Всего в Дзержинском районе в 2018 году было привито 38,80% от населения района. За средства республиканского бюджета охвачено вакцинацией против гриппа – 13,96%. За местный бюджет привито – 19,00 %, а средствами внебюджета было охвачено – 5,84%.

За 11 месяцев 2018 года в Дзержинском районе зарегистрировано 11 501 тыс. случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (показатель на 100 тыс. населения 17293.957), в 2017 году, за аналогичный промежуток времени – 13 740 тыс. случаев (показатель на 100 тыс. населения 20 660.722). Снижение случаев заболеваемости является одной из заслуг вакцинации против гриппа.

Привитой человек имеет защиту от инфекции уже через 2-4 недели после прививки, но через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует. Следовательно, для обеспечения оптимальной защиты от гриппа требуется ежегодная вакцинация и оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

Вакцины применяются на протяжении многих лет, за этот период их безопасность и эффективность возросли. Все разрешенные вакцины проходят контроль качества. Экономический эффект применения противогриппозных вакцин в 10-20 раз превышает затраты на вакцинацию. При любых подсчетах стоимость вакцинации (вакцин и услуг по вакцинации) меньше стоимости лечения в сумме с затратами, возникающими в связи с невыходом на работу.


 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в нашем районе, как и во всей Республике Беларусь проводится иммунизация населения против сезонного гриппа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Илья Шиманович завоевал серебро ЧМ на короткой воде на 100 м брассом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика