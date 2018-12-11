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Девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле
Фото из архива
12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девочка 2005 года рождения выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле. Это подтвердили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Как сообщается в соцсетях, ЧП произошло 9 декабря. Школьница выпала из окна одного из многоквартирных домов по улице Ефремова областного центра.
Девочка госпитализирована.-0-
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12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девочка 2005 года рождения выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле. Это подтвердили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского...
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