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Сердце «Валькирии»: атмосферный V12 гиперкара Aston Martin развивает 1014 лошадиных сил

12.12.2018 15:20 — Разное | Tut.by  
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В качестве концепта среднемоторный гиперкар Aston Martin Valkyrie был представлен в марте 2017 года в Женеве, но товарный вариант купе по-прежнему не готов. Тем не менее уже известно, какой двигатель получит будущий флагман британской марки.


Характеристики мотора Valkyrie действительно впечатляют, учитывая тот факт, что речь идет об атмосферном агрегате. Это 6,5-литровый V12 с титановыми шатунами и поршнями, и выточенным из цельной заготовки коленвалом, способным раскручиваться до 11 100 об/мин! Весит мотор 206 кг, а с литра объема разработчикам удалось «снять» 156 лошадиных сил.


В итоге отдача двигателя, разработанного совместно с мотористами Cosworth, достигает 1014 сил при 10 500 об/мин, пик крутящего момента (740 Нм) приходится на 7000 об/мин. И это не окончательные характеристики силовой установки Valkyrie, ведь V12 будет ассистировать гибридная система — по слухам, суммарная мощность составит 1145 лошадиных сил.


Готовые экземпляры Valkyrie появятся в следующем году. Тогда же в Aston Martin раскроют всю информацию о своем флагмане, включая и стоимость: по неподтвержденным данным, гиперкар обойдется от двух до тех миллионов фунтов в зависимости от комплектации.

 
 
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В качестве концепта среднемоторный гиперкар Aston Martin Valkyrie был представлен в марте 2017 года в Женеве, но товарный вариант купе по-прежнему не готов. Но уже известно,...
 
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