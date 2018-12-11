От Грушевки до Парка Челюскинцев. В Минске определили новые участки для строительства жилья

Мингорисполком обновил инвестиционный атлас , и теперь там можно найти новые участки, которые в течение примерно полугода будут выставлены на аукционы под многоэтажную застройку. Посмотрим, в каких интересных локациях должно появиться жилье.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Два участка в районе парка Челюскинцев

Два интересных участка под жилую застройку определены недалеко от парка Челюскинцев.



Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Первый участок площадью 0,65 гектара расположен на пересечении Кузьмы Чорного и Калинина. Тут сейчас расположены трехэтажный и двухэтажные дома, которые нужно будет снести и отселить.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Второй участок на 0,89 гектара расположен на улице Мержинского. На нем сейчас расположены три жилые двухэтажки и общежитие. Их тоже надо сносить, а жильцов — расселять.















Подробно об этом квартале мы писали несколько лет назад . Тогда вопрос со сносом двухэтажек оставался открытым.

Три участка у метро «Грушевка»

Жилая многоквартирная застройка планируется также прямо возле метро «Грушевка», где на торги выставят три участка площадью от 2,4 до почти 5 гектаров.



Изображение: investatlas.minsk.gov.by



Изображение: «Яндекс.Карты»

Сейчас на месте каждого из участков расположены частные дома, которые надо снести и расселить. В перспективе город видит здесь жилье, общественные помещения и стоянки.

Участок на Жукова

Участок под жилую многоквартирную застройку площадью 2,1 гектара определен в районе Глаголева и Прилукской. Это внешняя часть второго кольца.



Изображение: investatlas.minsk.gov.by



Изображение: «Яндекс.Карты»

Тут тоже находится частный сектор под снос и расселение.