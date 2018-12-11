ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От Грушевки до Парка Челюскинцев. В Минске определили новые участки для строительства жилья

12.12.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мингорисполком обновил инвестиционный атлас, и теперь там можно найти новые участки, которые в течение примерно полугода будут выставлены на аукционы под многоэтажную застройку. Посмотрим, в каких интересных локациях должно появиться жилье.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Два участка в районе парка Челюскинцев

Два интересных участка под жилую застройку определены недалеко от парка Челюскинцев.


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Первый участок площадью 0,65 гектара расположен на пересечении Кузьмы Чорного и Калинина. Тут сейчас расположены трехэтажный и двухэтажные дома, которые нужно будет снести и отселить.


Изображение: «Яндекс.Карты»

Второй участок на 0,89 гектара расположен на улице Мержинского. На нем сейчас расположены три жилые двухэтажки и общежитие. Их тоже надо сносить, а жильцов — расселять.







Подробно об этом квартале мы писали несколько лет назад. Тогда вопрос со сносом двухэтажек оставался открытым.

Три участка у метро «Грушевка»

Жилая многоквартирная застройка планируется также прямо возле метро «Грушевка», где на торги выставят три участка площадью от 2,4 до почти 5 гектаров.


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Изображение: «Яндекс.Карты»

Сейчас на месте каждого из участков расположены частные дома, которые надо снести и расселить. В перспективе город видит здесь жилье, общественные помещения и стоянки.

Участок на Жукова

Участок под жилую многоквартирную застройку площадью 2,1 гектара определен в районе Глаголева и Прилукской. Это внешняя часть второго кольца.


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

Изображение: «Яндекс.Карты»

Тут тоже находится частный сектор под снос и расселение.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика