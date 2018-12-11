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От Грушевки до Парка Челюскинцев. В Минске определили новые участки для строительства жилья
Мингорисполком обновил
Два участка в районе парка Челюскинцев
Два интересных участка под жилую застройку определены недалеко от парка Челюскинцев.
Первый участок площадью 0,65 гектара расположен на пересечении Кузьмы Чорного и Калинина. Тут сейчас расположены трехэтажный и двухэтажные дома, которые нужно будет снести и отселить.
Второй участок на 0,89 гектара расположен на улице Мержинского. На нем сейчас расположены три жилые двухэтажки и общежитие. Их тоже надо сносить, а жильцов — расселять.
Подробно об этом квартале
Три участка у метро «Грушевка»
Жилая многоквартирная застройка планируется также прямо возле метро «Грушевка», где на торги выставят три участка площадью от 2,4 до почти 5 гектаров.
Сейчас на месте каждого из участков расположены частные дома, которые надо снести и расселить. В перспективе город видит здесь жилье, общественные помещения и стоянки.
Участок на Жукова
Участок под жилую многоквартирную застройку площадью 2,1 гектара определен в районе Глаголева и Прилукской. Это внешняя часть второго кольца.
Тут тоже находится частный сектор под снос и расселение.
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Эти участки будут выставлены на аукционы.
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