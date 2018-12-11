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Местный житель в Малых Мотыкалах против чиновников. В чём там вопрос?
12.12.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
В деревне Малые Мотыкалы, что в нескольких километрах от Бреста, разгорелся большой скандал: местный активист Виктор Алексеевич вот уже несколько месяцев борется против, по его мнению, произвола местных чиновников и строителей.
Те - отвечают, что ничего не нарушают.
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В деревне Малые Мотыкалы, что в нескольких километрах от Бреста, разгорелся большой скандал: местный активист Виктор Алексеевич вот уже несколько месяцев борется...
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