Пресечена очередная попытка ввоза оружия из Украины в Беларусь

Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. В ходе осмотра водителя с применением технических средств пограничного контроля под его верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий по форме на пистолет.



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Со слов 56-летнего гражданина Беларуси, в свертке находился 9-мм пистолет марки «Luger P-08».



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Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.



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В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства, совместно с сотрудниками таможни, под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.



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Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.



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