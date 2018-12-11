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Пресечена очередная попытка ввоза оружия из Украины в Беларусь
12.12.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. В ходе осмотра водителя с применением технических средств пограничного контроля под его верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий по форме на пистолет.
Со слов 56-летнего гражданина Беларуси, в свертке находился 9-мм пистолет марки «Luger P-08».
Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия.
В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства, совместно с сотрудниками таможни, под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.
Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.
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Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. В ходе осмотра водителя с...
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