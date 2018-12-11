ЛитАфиша_Минск: книжные события столицы на 11-16 декабря

11 декабря (вторник) в 19.00 в "Книжной норе" пройдут громкие чтения от проекта "ЗаЧтение". Возраст: 3-6 лет. Книга: Анастасия Коваленкова "Полосатый: сказка для больших и маленьких". Восхитительная сказка в стихах о ни на кого не похожем полосатом мишке, который ищет свое настоящее имя — в медведи-то с вызывающе синими полосками его не возьмут. Запись обязательна.

https://vk.com/zachtenie

11 декабря (вторник) в 20.00 в рамках серии сольных литературных вечеров «Сообщение» пройдёт поэтический вечер Вероники Новик. Место проведения: бар LOCAL. Вход свободный.

https://vk.com/message.novik

12 снежня (серада) а 19.00 кнігарня "Логвінаў" запрашае на сустрэчу з Алай Левінай і прэзентацыю яе кнігі вершаў «Восхождение к началу». Госці: Сямён Букчын — аўтар прадмовы, Зміцер Колас — выдавец. Уваход вольны.

https://vk.com/lohvinau?w=wall-72799096_1367

12 снежня (серада) а 19.00 вас чакае інтэрактыўны спэктакль «Кніганошы» — першая моладзевая пастаноўка паводле аповесці Уладзіміра Караткевіча пра ўнікальны феномен у гісторыі Беларусі і Літвы 19-20 ст., калі падчас рэпрэсій і пераследу была створана вялікая сетка падпольнага распаўсюду духоўнай літаратуры на роднай мове. Месца правядзення: 3-ці Загарадны завулак, 11. Уваход вольны.

https://www.facebook.com/events/559048457851360/

13 снежня (чацвер) а 17.00 у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь Віктар Хурсік прадставіць на суд чытача сваё дакументальнае даследаванне жыцця і дзейнасці Магдалены Радзівіл з роду Завішаў — кнігу «Vale!». Уваход вольны.

https://www.facebook.com/events/2018260498266090/

13 снежня (чацвер) а 18.30 у Клубе вуснага гісторыка будзе прэзентаваны зборнік «Масавыя рэпрэсіі ў СССР». На мерапрыемстве будуць прысутнічаць некаторыя з аўтараў кнігі. Месца правядзення: Гістарычная майстэрня імя Леаніда Левіна. Уваход вольны.

https://www.facebook.com/events/380023936074750/

13 снежня (чацвер) а 19.00 нямецкі аўтар Манфрэд Тайзэн прадставіць на літаратурных чытаннях у Інстытуце імя Гётэ сваю новую кнігу «Бо гэта ніколі не скончыцца» («Weil es nie aufhört»). Кніга распавядае захапляльную гісторыю пра тое, як нямецкая школьніца зазнала шантаж праз сацыяльныя сеткі. Пасля чытанняў адбудзецца дыскусія з аўтарам. Імпрэза на нямецкай мове. Уваход вольны.

https://vk.com/giminsk?w=wall-64967382_644

15 декабря (суббота) в 19.00 проект "Кинемо" при участии Польского института в Минске представляет специальный показ киноэпопеи Рышарда Ордынского «Пан Тадеуш», приуроченный к празднованию 220-летия Адама Мицкевича. Первая полномасштабная адаптация одноименной поэмы, вышедшая на экраны в 1928 году, будет демонстрироваться в реставрированной версии под аккомпанемент симфонического оркестра и хора музыкальной капеллы «Сонорус». Место проведения: кинотеатр «Москва».

https://vk.com/kinemo_by?w=wall-94634510_747

16 декабря (воскресенье) в 11.00 и 12.30 детский театр «Какао» покажет новогодний интерактивный спектакль-представление по мотивам произведений шведского писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста «Рождество в домике Петсона» и «Механический Дед Мороз». Зимняя история с настоящим шведским колоритом о новогодних чудесах и добрых делах. С настоящим снегом, праздничной суматохой и увлекательными играми. Место проведения: детский клуб творчества и развития "Какао". Запись обязательна.

https://vk.com/kakaoteatr?w=wall-163942579_135

16 снежня (нядзеля) а 15.00 Нацыянальная бібліятэка Беларусі запрашае наведаць заняткі на літаратурна-мастацкай выставе “Крама з цытатамі”. Пасля прагулкі па выставе, якая ўяўляе сабой 30 цытат знакамітых палякаў у дызайнерскім графічным афармленні, кожны удзельнік створыць свае дызайнерскія творы з цытатамі беларускіх дзеячоў. Запіс абавязковы.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528369020964694&set=a.122921761509424&type=3&theater

16 декабря (воскресенье) в 19.00 в зале Дворца культуры профсоюзов состоится творческий вечер Дмитрия Быкова — поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта «Гражданин поэт». Это будет его первый творческий вечер в Минске. Возрастное ограничение: 12+.

https://afisha.tut.by/concert/dmitriy-bykov/?crnd=12385

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