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Налог на долги: сколько денег белорусы заплатили за взятые взаймы средства

12.12.2018 15:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусы уплатили в январе-сентябре этого года почти 367,6 тысячи рублей подоходного налога за взятые в долг денежные средства. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в главном управлении налогообложения физических лиц МНС. Напомним, так называемый «налог на долги» ввели с 1 января 2015 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подоходным налогом облагаются займы, кредиты, полученные гражданами от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство, иностранных ИП.

При этом платить подоходный налог придется с этих доходов в том случае, если они подлежат указанию в декларации о доходах и имуществе, представленной физлицом по требованию налоговиков. Уплачивать сбор также нужно у том случае, если эти доходы указаны в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налоговой при проверке истребованных деклараций о доходах и имуществе.

Платить налог нужно по ставке подоходного налога в 13%. Уплатить сбор нужно в течение 30 дней после получения извещения на уплату

Если же деньги на покупки одолжили близкие родственники это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа.

— Уплаченный подоходный налог подлежит зачету или возврату лицу, уплатившему налог, только при полном погашении (возврате) займов, кредитов. Зачет (возврат) подоходного налога производится налоговым органом по месту постановки на учет физического лица на основании его заявления и документов, подтверждающих полное погашение (возврат) займов, кредитов, в течение одного месяца со дня подачи заявления о зачете (возврате), — уточняют в МНС.

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Белорусы уплатили в январе-сентябре этого года почти 367,6 тысячи рублей подоходного налога за взятые в долг денежные средства.
 
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