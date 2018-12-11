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Илья Шиманович завоевал серебро ЧМ на короткой воде на 100 м брассом

12.12.2018 15:27 — Разное | Tut.by  
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Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 метров брассом в китайском Ханчжоу.


Илья Шиманович. Фото: Геннадий Козловский, Прессбол

Илья Шиманович в финале показал результат 56,10 секунды.

Золото завоевал Камерон ван дер Бур из ЮАР (56,01, рекорд ЧМ), бронза у японца Ясухиро Косеки (56,13, рекорд Азии).

Для Беларуси медаль Ильи Шимановича — первая на нынешнем ЧМ на короткой воде (длина бассейна 25 м). Лидируют в медальном зачете США (5 золотых нанград, 4 серебряные, 0 бронзовых), Венгрия (2, 0, 0), Китай (1, 2, 2), Литва (1, 2, 0), ЮАР (1, 1, 0), Япония (1, 0, 3), Австралия (1, 0, 1), Ямайка (1, 0, 0).

 
 
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Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 метров брассом в китайском Ханчжоу.
 
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