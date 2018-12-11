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В Гродно за $550 продали целый бассейн

12.12.2018 14:51 — Разное | KYKY  
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В Гродно в 2013 году закрыли бассейн «Лазурный». Долгое время его пытались продать − и в итоге смогли. Правда, всего за 1157 рублей (542 доллара). А площадь здания, к слову, две тысячи квадратных метров, пишет «Гродненская правда». То есть это 1,73 рубля за квадратный метр, выгодная сделка.

Такая маленькая цена получилась из-за того, что на торги подали всего одну заявку. По правилам, в такой ситуации объект продают по начальной цене − в данном случае, за 45 базовых величин. Купило бассейн гродненской общество с ограниченной ответственностью. Теперь оно должно в течение года подготовить документацию по реконструкции или капитальному ремонту бывшего бассейна под объект общественного назначения − например, торговый центр. Но не меньше половины объекта нужно использовать для спортивных и физкультурных целей. А завершить все работы новому хозяйну «Лазурного» надо в течение трёх лет.

Первый крытый бассейн в Гродно построил в 1973 году Гродненский завод карданных валов. Его закрыли в 2013 году. Общая площадь здания − почти две тысячи квадратных метров, сейчас строение законсервировано. 

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в 2013 году закрыли бассейн «Лазурный». Долгое время его пытались продать − и в итоге смогли. Правда, всего за 1157 рублей (542 доллара). А площадь здания, к слову,...
 
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