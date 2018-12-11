Не барин, а идальго. У семьи Никиты Михалкова нашлась вилла в Испании?



Никита Михалков. Фото: Андрей Струнин

Жмурки с налоговой

Цифра

1,5 млн рублей зарабатывает Никита Михалков за один день. Его доход за прошлый год составил 529 млн руб.

Утомленные испанским солнцем

Фото: скриншот страницы Google Maps

«Как вы думаете, Никита Сергеевич на меня много зарегистрировал по жизни?»

Фото: скриншот страницы Google Maps

Кстати

вновь на острие борьбы с бездуховностью: на этот раз он призвал ограничить прокат в стране западных фильмов:При этом вся семья Михалкова, как выяснил «Собеседник», не отказывается от привычки тратить заработанные в России деньги в странах, которые «нас не уважают». Одновременно забывая расплачиваться по счетам с родным отечеством.Доверенное лицо, помимо своих гениальных фильмов, известно не менее гениальной схемой по взиманию «налога на болванки». Возглавляемый Никитой Михалковым Российский союз правообладателей (РСП) получает отчисления в размере 1% от стоимости всей техники, позволяющей копировать музыку и видео.Согласно картотеке арбитражных дел, РСП активно судится с фирмами, которые торгуют аудио- и видеотехникой, мобильными телефонами, компьютерами, флешками, CD- и DVD-дисками. В общей сложности союз Михалкова предъявил финансовые претензии производителям и импортерам, по подсчетам «Собеседника», на 2,5 млрд руб.Однако о собственных платежах Никита Сергеевич вспоминает реже. На прошлой неделе в базе ФНС лично за ним числилась, кроме земельного, задолженность еще и по транспортному налогу – в размере 272 тысяч рублей. При этом два автомобиля Merсedes Benz записаны на супругу режиссера, зато у него в собственности есть вертолет RA-05797. Возможно, из-за него и образовалась большая недоимка.Несколько лет назад Михалкова критиковали за езду с нарушением правил и использование мигалки. С приобретением же вертолета великий режиссер взмыл над головами простых россиян уже в самом прямом смысле.Не получается дотянуться до высоко парящего Михалкова и судебным приставам, которые еще в августе получили исполнительный лист с фамилией режиссера и суммой еще одной задолженности – на 100 тысяч рублей. Не удалось ФССП взыскать налоги и с учрежденного им ООО «Тёмино-Лесное» ввиду (одна из причин) «невозможности установить местонахождение должника». Подсказываем: владельца лесохозяйства можно встретить на регулярных приемах в Кремле.заявлял недавно Михалков. Как выясняется, если и платит, то далеко не все. А что до Лондона, то «Собеседник» нашел компанию Albion Clubs Ltd, зарегистрированную сыном режиссерав Великобритании в 2007 году. Некоторое время назад он ее, правда, закрыл.Не пошел ресторанный бизнес в Англии у Михалковых. Как, впрочем, и в России: семейное предприятие «Едим как дома», если верить бухотчетности, по итогам прошлого года показывает убыток. Здесь однопроцентным оброком все остальные кафе так просто не обложишь. Зато открылись другие возможности: в ноябре Никита Михалков вошел в число учредителей ООО «Кмвендинг». Теперь он займется еще и торговлей через автоматы. Так что, если в каждом российском кинотеатре вскоре появятся ящики по продаже западной колы и шоколадок, удивляться не стоит: Никита Сергеевич осваивает новые для себя рынки.заявил Никита Михалков в свежем интервью видеоблогеру. Если это и так, то русский режиссер, вполне вероятно, решил не бросать ее одну в эту трудную минуту.О любви Михалкова к Испании известно давно. О том, что еще несколько лет назад у него появился скромный домик в Торревьехе, писали многие СМИ. Не исключено, что теперь режиссера можно поздравить и с более крупным приобретением.Некая Tatiana Mikhalkova, следует из коммерческого реестра Испании, год назад возглавила компанию Propestate Sl, чья сфера деятельности – управление собственной недвижимостью. Зарегистрирована фирма по адресу Calle Ramiro el Monje, 2 в городке Сан-Роке провинции Кадис в Андалусии, неподалеку от Гибралтара. Это распространенная в Европе схема: собственность на дом оформляется не на физическое лицо, а на принадлежащее ему юридическое.В беседе с нами супруга режиссера Татьяна Михалкова ушла от ответа на вопрос о своих владениях:После этого она упрекнула корреспондента «Собеседника» в неправильном ударении при произношении испанских слов («Вы поточнее узнайте, как пишется и говорится»). А вопрос о том, является ли она той самой Tatiana Mikhalkova, переадресовала фирме:Мы так и сделали, но по телефону Propestate Sl на наши звонки не ответили. Зато «Собеседнику» удалось получить кадастровую выписку, согласно которой площадь дома под управлением Михалковой составляет 1337 квадратных метров, а земельного участка – 3909 квадратных метра. На снимках со спутника видно, что на территории есть бассейн. Рыночная стоимость недвижимости – около 4 млн евро.Сан-Роке считается городом, привлекающим материально обеспеченных британцев, русских и немцев. Богатые владельцы элитной недвижимости «приносят с собой ведра наличных денег», поднимая экономику города и формируя относительно высокую занятость среди местного населения в сфере обслуживания, сказано на сайте агентства Royal Dreams Realty.Вот и дочери Никиты Михалкова этим летом активно поднимали испанскую экономику. Совместный отпуск, судя по их аккаунтам в Instagram, провели именно в этой стране легализованных гей-браков, против которых их отец очень яростно выступает. Тогда, когда находится в России.В декларации Никиты Михалкова ни владение, ни пользование иностранной недвижимостью им или супругой не указано. Зато там есть 86 отечественных земельных участков, 7 домов и 6 квартир. Позавидовать художественному руководителю Государственного театра киноактера могут многие министры и депутаты Госдумы.