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Не барин, а идальго. У семьи Никиты Михалкова нашлась вилла в Испании?
Никита Михалков. Фото: Андрей Струнин
Никита Михалков вновь на острие борьбы с бездуховностью: на этот раз он призвал ограничить прокат в стране западных фильмов: «Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают».
При этом вся семья Михалкова, как выяснил «Собеседник», не отказывается от привычки тратить заработанные в России деньги в странах, которые «нас не уважают». Одновременно забывая расплачиваться по счетам с родным отечеством.
Жмурки с налоговой
Доверенное лицо Владимира Путина, помимо своих гениальных фильмов, известно не менее гениальной схемой по взиманию «налога на болванки». Возглавляемый Никитой Михалковым Российский союз правообладателей (РСП) получает отчисления в размере 1% от стоимости всей техники, позволяющей копировать музыку и видео.
Согласно картотеке арбитражных дел, РСП активно судится с фирмами, которые торгуют аудио- и видеотехникой, мобильными телефонами, компьютерами, флешками, CD- и DVD-дисками. В общей сложности союз Михалкова предъявил финансовые претензии производителям и импортерам, по подсчетам «Собеседника», на 2,5 млрд руб.
Однако о собственных платежах Никита Сергеевич вспоминает реже. На прошлой неделе в базе ФНС лично за ним числилась, кроме земельного, задолженность еще и по транспортному налогу – в размере 272 тысяч рублей. При этом два автомобиля Merсedes Benz записаны на супругу режиссера, зато у него в собственности есть вертолет RA-05797. Возможно, из-за него и образовалась большая недоимка.
Несколько лет назад Михалкова критиковали за езду с нарушением правил и использование мигалки. С приобретением же вертолета великий режиссер взмыл над головами простых россиян уже в самом прямом смысле.
Не получается дотянуться до высоко парящего Михалкова и судебным приставам, которые еще в августе получили исполнительный лист с фамилией режиссера и суммой еще одной задолженности – на 100 тысяч рублей. Не удалось ФССП взыскать налоги и с учрежденного им ООО «Тёмино-Лесное» ввиду (одна из причин) «невозможности установить местонахождение должника». Подсказываем: владельца лесохозяйства можно встретить на регулярных приемах в Кремле.
«Я плачу все налоги и трусливо не переписываю свое имущество на родственников. Дети и внуки живут, учатся и работают в России, а не в Лондоне», – заявлял недавно Михалков. Как выясняется, если и платит, то далеко не все. А что до Лондона, то «Собеседник» нашел компанию Albion Clubs Ltd, зарегистрированную сыном режиссера Степаном Михалковым в Великобритании в 2007 году. Некоторое время назад он ее, правда, закрыл.
Не пошел ресторанный бизнес в Англии у Михалковых. Как, впрочем, и в России: семейное предприятие «Едим как дома», если верить бухотчетности, по итогам прошлого года показывает убыток. Здесь однопроцентным оброком все остальные кафе так просто не обложишь. Зато открылись другие возможности: в ноябре Никита Михалков вошел в число учредителей ООО «Кмвендинг». Теперь он займется еще и торговлей через автоматы. Так что, если в каждом российском кинотеатре вскоре появятся ящики по продаже западной колы и шоколадок, удивляться не стоит: Никита Сергеевич осваивает новые для себя рынки.
Цифра
1,5 млн рублей зарабатывает Никита Михалков за один день. Его доход за прошлый год составил 529 млн руб.
Утомленные испанским солнцем
«Европа умирает», – заявил Никита Михалков в свежем интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Если это и так, то русский режиссер, вполне вероятно, решил не бросать ее одну в эту трудную минуту.
О любви Михалкова к Испании известно давно. О том, что еще несколько лет назад у него появился скромный домик в Торревьехе, писали многие СМИ. Не исключено, что теперь режиссера можно поздравить и с более крупным приобретением.
Некая Tatiana Mikhalkova, следует из коммерческого реестра Испании, год назад возглавила компанию Propestate Sl, чья сфера деятельности – управление собственной недвижимостью. Зарегистрирована фирма по адресу Calle Ramiro el Monje, 2 в городке Сан-Роке провинции Кадис в Андалусии, неподалеку от Гибралтара. Это распространенная в Европе схема: собственность на дом оформляется не на физическое лицо, а на принадлежащее ему юридическое.
Фото: скриншот страницы Google Maps
В беседе с нами супруга режиссера Татьяна Михалкова ушла от ответа на вопрос о своих владениях:
«Как вы думаете, Никита Сергеевич на меня много зарегистрировал по жизни?»
После этого она упрекнула корреспондента «Собеседника» в неправильном ударении при произношении испанских слов («Вы поточнее узнайте, как пишется и говорится»). А вопрос о том, является ли она той самой Tatiana Mikhalkova, переадресовала фирме: «Позвоните в Испанию».
Мы так и сделали, но по телефону Propestate Sl на наши звонки не ответили. Зато «Собеседнику» удалось получить кадастровую выписку, согласно которой площадь дома под управлением Михалковой составляет 1337 квадратных метров, а земельного участка – 3909 квадратных метра. На снимках со спутника видно, что на территории есть бассейн. Рыночная стоимость недвижимости – около 4 млн евро.
Фото: скриншот страницы Google Maps
Сан-Роке считается городом, привлекающим материально обеспеченных британцев, русских и немцев. Богатые владельцы элитной недвижимости «приносят с собой ведра наличных денег», поднимая экономику города и формируя относительно высокую занятость среди местного населения в сфере обслуживания, сказано на сайте агентства Royal Dreams Realty.
Вот и дочери Никиты Михалкова этим летом активно поднимали испанскую экономику. Совместный отпуск Анна и Надежда Михалковы, судя по их аккаунтам в Instagram, провели именно в этой стране легализованных гей-браков, против которых их отец очень яростно выступает. Тогда, когда находится в России.
Кстати
В декларации Никиты Михалкова ни владение, ни пользование иностранной недвижимостью им или супругой не указано. Зато там есть 86 отечественных земельных участков, 7 домов и 6 квартир. Позавидовать художественному руководителю Государственного театра киноактера могут многие министры и депутаты Госдумы.
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Любимый режиссер Путина оказался в долгах.
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