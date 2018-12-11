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9 разоблачений Макея: кого и за что руководитель МИД критиковал в уходящем году
Фото: mfa.gov.by
Фото: TUT.BY
О предложении Назарбаева: «Переговоры можно перенести хоть в Антарктиду»
В начале года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев упомянул о возможности поиска альтернативного Минску места проведения переговоров по Украине. Очевидно, намекая на Астану.
Владимир Макей молчать не стал:
«Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но, это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении».
А затем с юмором добавил: «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».
О книге Олланда: «Да, не было лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, возможно, ему не понравилось»
В своих мемуарах экс-президент Франции Франсуа Олланд описал встречу нормандской четверки в «бездушном зале» Дворца Независимости в Минске с низкой мебелью и «ужасными бутербродами».
Это задело министра иностранных дел Беларуси. Через журналистов он дал отповедь французу, где в частности, вспомнил, как его страну «фашисты протопали менее, чем за месяц».
Отдельно Макей остановился на еде:
«Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Так-так, идем ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и ответила: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он сник и покорно пошел за Меркель. От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз. Они были и с белорусским салом и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее. Да, не было устриц, улиток, лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, возможно, господину Олланду не понравилось».
О действиях Евросоюза: «Эти ограничения уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение»
В феврале ЕС вновь продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.
Руководитель белорусского МИД, казалось, был удивлен:
«Ограничительные меры в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры».
О заявлении МВД: «Любая структура, говоря что-то, должна думать о последствиях»
Весной в МВД не удержались от того, чтобы едко прокомментировать вывешенный ЛГБТ-флаг на посольстве Великобритании. Мол, эта борьба за равенство (как и сами однополые отношения) – подделка.
Макей неожиданно осадил ведомство:
«Я не стану комментировать заявление МВД, мое мнение состоит лишь в том, что любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».
О Совбезе ООН и Постсовете ОБСЕ: «Заседания превратились в обвинительные трибуны»
Эти структуры также не остались вне внимания Макея. В мае министр иностранных дел отметил:
«Посмотрите, во что превратились сегодня заседания структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности - Совета Безопасности ООН и Постсовета ОБСЕ. В обвинительные трибуны, с которых слышатся лишь слова ненависти и угроз».
Фото: mfa.gov.by
О заявлении МИД Литвы: «Эти утверждения не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов»
Макей не оставил без внимания интервью главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса. Во-первых, министр заявил, что возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне.
Во-вторых, утверждения о том, что Беларусь якобы способна «манипулировать» мнением МАГАТЭ по БелАЭС, Макей назвал бездоказательными и «не свидетельствующими о высоком профессионализме их авторов».
О «маргинальных» СМИ: «Явно сквозит антибелорусская истерия»
В конце лета-начале осени в отдельных российских СМИ много писалось об отношениях с Беларусью. Макей посчитал за необходимое прокомментировать ситуацию:
«Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси. Да, обращать внимание, конечно, на заявления подобных маргинальных СМИ нужно, но я не думаю, что они играют определяющую роль при выстраивании сотрудничества с нашим стратегическим союзником».
Фото: belta.by
Об «отдельных странах» ЕС: «Они пытались вставить неприемлемые пассажи»
Макей прямо не говорил, кого он имеет в виду, но к названной формулировке возвращался несколько раз за год. О соглашении с ЕС о приоритетах партнерства на 2018-2020 годы руководитель МИД сказал:
«Когда мы работали на начальных стадиях над этим документом, то видели, что некоторые страны пытались вставить пассажи, связанные с тематикой прав человека, с политической подоплекой. Для нас это было неприемлемо».
На днях Макей так прокомментировал переговоры с ЕС по реадмиссии и визовым вопросам:
«Я уже говорил когда-то, что постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо».
Критикам новой форменной одежды послов: форма будет красивой и элегантной
Когда в Беларуси анонсировали создание формы для дипломатов, Макей, по всей видимости, отследил реакцию на новость и остался недоволен критикой. Министр посчитал необходимым заявить журналистам, что новая форма получится красивой и элегантной.
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От министра иностранных дел Беларуси в 2018-м досталось едва ли не все вокруг.
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