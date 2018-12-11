9 разоблачений Макея: кого и за что руководитель МИД критиковал в уходящем году



Фото: mfa.gov.by

Фото: TUT.BY

О предложении Назарбаева: «Переговоры можно перенести хоть в Антарктиду»

«Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но, это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении».

О книге Олланда: «Да, не было лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, возможно, ему не понравилось»

«Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Так-так, идем ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и ответила: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он сник и покорно пошел за Меркель. От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз. Они были и с белорусским салом и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее. Да, не было устриц, улиток, лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, возможно, господину Олланду не понравилось».

О действиях Евросоюза: «Эти ограничения уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение»

«Ограничительные меры в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры».

О заявлении МВД: «Любая структура, говоря что-то, должна думать о последствиях»

«Я не стану комментировать заявление МВД, мое мнение состоит лишь в том, что любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».

О Совбезе ООН и Постсовете ОБСЕ: «Заседания превратились в обвинительные трибуны»

«Посмотрите, во что превратились сегодня заседания структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности - Совета Безопасности ООН и Постсовета ОБСЕ. В обвинительные трибуны, с которых слышатся лишь слова ненависти и угроз».

Фото: mfa.gov.by

О заявлении МИД Литвы: «Эти утверждения не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов»

О «маргинальных» СМИ: «Явно сквозит антибелорусская истерия»

«Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси. Да, обращать внимание, конечно, на заявления подобных маргинальных СМИ нужно, но я не думаю, что они играют определяющую роль при выстраивании сотрудничества с нашим стратегическим союзником».





Фото: belta.by

Об «отдельных странах» ЕС: «Они пытались вставить неприемлемые пассажи»

«Когда мы работали на начальных стадиях над этим документом, то видели, что некоторые страны пытались вставить пассажи, связанные с тематикой прав человека, с политической подоплекой. Для нас это было неприемлемо».

«Я уже говорил когда-то, что постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо».

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