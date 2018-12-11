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На Крымском мосту заметили военную технику

12.12.2018 15:05 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись передвижения колонны боевой техники по Крымскому мосту.

«10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого», — написал Анатолий Штефан.

На кадрах видно, что большую часть техники перегоняли в темное время суток, пишет издание УНИАН.


11 декабря депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен. Он выразил уверенность, что «вражеская инфраструктура» в любом случае будет уничтожена. Парламентарий не исключил, что в этом могут принять участие инопланетяне.

8 декабря первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что Крымский мост неоднократно становился объектом провокаций со стороны киевских властей.

 
 
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Офицер ВСУ опубликовал видеозапись передвижения колонны боевой техники по Крымскому мосту.
 
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