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— написалНа кадрах видно, что большую часть техники перегоняли в темное время суток, пишет издание11 декабря депутат Верховной Рады Украинызаявил, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен. Он выразил уверенность, что «вражеская инфраструктура» в любом случае будет уничтожена. Парламентарий не исключил, что в этом могут принять участие инопланетяне.8 декабря первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмиралсообщил, что Крымский мост неоднократно становился объектом провокаций со стороны киевских властей.