Российского чиновника уволили за 66 машин жены

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Сотрудника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) уволили в связи с утратой доверия из-за покупки его супругой 66 машин. Об этом в интервью газетесообщил генеральный прокурор РФПо словам главы надзорного ведомства, прокуроры провели проверку и пришли к выводу, что на официальные доходы семья государственного служащего не могла приобрести такое количество автомобилей.Кроме того, Чайка раскрыл подробности увольнения руководителя управления федеральными автодорогами Краснодара. Чиновник заключил практически трёхмиллиардные контракты на капремонт дорог с фирмой, учредителю которой он задолжал 6 млн рублей.Российских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия за целенаправленное сокрытие данных об имуществе, доходах и тратах, допущение конфликта интересов и пренебрежение антикоррупционными запретами.В прошлом году в связи с утратой доверия были сняты со своих должностей более 1,2 тысячи чиновников, а за девять месяцев текущего — 908. С 2018 года имена уволенных за подобного рода нарушения чиновников вносят в специально созданный реестр.8 марта 2018 года председатель правительства РФподписал постановление о «реестре коррупционеров». В соответствующий список могут угодить госслужащие, работники органов правоохранительной системы и военные. На них распространяется запрет занимать государственные посты и должности в государственных компаниях. Фамилии экс-чиновников удалят из реестра спустя пять лет после их попадания туда.