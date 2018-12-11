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Министр "никто не просил рожать": "Надежд нет, живу сегодняшним днем"
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В этой связи корреспонденту «URA.RU» пришлось записаться на прием граждан, традиционно проводимый всеми чиновниками в День Конституции, 12 декабря. Встречу чиновница провела в комнате для переговоров, а не в личном кабинете — на входе нас попросили сдать телефоны и записывающие устройства. Тем не менее передать суть разговора нашим читателям мы все же постарались.
— Департамент реорганизуют и, наверное, время подводить итоги? Как вы оцениваете работу департамента за время вашего руководства?
— Будем сейчас подводить итоги года и посмотрим — у нас на это целый первый квартал. В прошлый раз даже выступали перед Заксобранием с итогами. Мы движемся сейчас очень успешно и все планы выполняем.
— Тогда почему же столь успешный департамент вдруг реорганизуют и снова превращают в ответвление министерства?
— Такое решение принял мой руководитель. Указ соответствующий есть. Я не могу его обсуждать или как-то комментировать.
— Вне зависимости от того, будет ли реорганизация или полная ликвидация, какие проекты, на ваш взгляд, должны быть обязательно сохранены и реализованы?
— Думаю, что не произойдет кардинальных изменений. Направления работы департамента останутся такими же. У нас только семь подпрограмм, и их можно посмотреть, они открыты и доступны, как и планы мероприятий. Суть содержательная не поменяется, но если будут новые поручения со стороны министра нового министерства — мы их будем выполнять.
— План реорганизации вам понятен? Новое штатное расписание, физический переезд в минобразования?
— Нет, пока структура не утверждена, как только будет принято постановление правительства (с этого момента начнется отсчет двух месяцев на реорганизацию прежнего департамента — прим. «URA.RU») — станет известна и структура. Пока, честно, даже не задумывались над этим.
— Сейчас вы занимаетесь реорганизацией департамента путем его присоединения к министерству образования. Чем будете заниматься после упразднения вашей должности?
— У меня здесь много работы. Реорганизация еще будет идти минимум два месяца.
— Они закончатся и что дальше — на федеральный уровень, на муниципальный?
— Не знаю.
— Но должность директора департамента уже при министерстве за собой надеетесь сохранить?
— Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем.
— В отношении вас, как директора департамента, была инициирована проверка, которая завершилась «выговором». Вы в курсе, за что это?
— Конечно. Есть законодательство, все это прописано. На основании этого было принято такое дисциплинарное решение. Принять решение губернатору рекомендовал контрольный департамент.
— С чем связываете невероятную по силе волну информационной атаки на вас?
— Я не считаю, что была информационная атака.
— Если не называть это атакой, то как бы вы охарактеризовали многочисленные негативные сообщения в СМИ о поступке одного конкретного чиновника?
— Пиар. А вообще это СМИ надо спрашивать.
— Вам бесплатный пиар или пиарился кто-то еще?
— Лучше вам спросить об этом у ваших коллег-журналистов.
— Как этот пиар или атака повлияли на вас?
— Никак. Спорт многому учит.
— Месяц вы отсутствовали на работе. Чем занимались, если не секрет, или, может быть, вам даже захочется похвастать какими-нибудь достижениями?
— Это мое личное время, и я в праве распоряжаться им, как захочу.
— В Лесном бурно обсуждали ваше высказывание, и появились предложения плакат даже ваш снять со стены дома, хотя были и защитники. У вас есть претензия к землякам, что они вообще обсуждали это?
— Мне кажется, нужно смотреть только на конечный результат, а плакат вроде бы висит. Хотя я там за последний месяц не была.
— Губернатор с вами собирался встретиться. Получилось?
— Встречи не было, но если Евгений Владимирович решит и вызовет, то конечно…
— У секретаря на входе табличка с предупреждением оставить все средства записи на входе. Предпринимаете меры безопасности в связи с утекшими в Сеть записями?
— Это допустимые правила органов исполнительной власти, но это как рекомендация и это личное дело каждого. С произошедшим это совершенно никак не связано.
— Сотрудница, благодаря которой появилась запись ваших высказываний по поводу получения места директора департамента — все еще работает у вас?
— У меня нет никаких оснований увольнять кого бы то ни было, они работали без меня этот месяц и работали хорошо. Оклеветать просто так человека я не могу, поэтому все сотрудники работают и никто не уволился, не уволен и не будет уволен.
— Разъяснительную беседу по ситуации проводили с сотрудниками?
— Нет, каждый сделает свой вывод.
— Считаете ли, что хоть как-то на вас отразилось появление фотографий в компании депутата Заксобрания Александра Серебренникова? Задело ли вас это?
— Нет.
— Вы не выглядите слишком уж загорелой…
— [В ответ — учтивая улыбка. Ольга Глацких в целом предельно сдержана и лаконична — как в одежде и украшениях, так и в речи].
— Как ваш ребенок воспринял происходящее с вами в информационном поле?
— Никак не воспринял.
— Как и где проведете новогодние каникулы?
— Пока не планировала никак. Дома с семьей.
— Что упустили за этот месяц, что будете наверстывать?
— Посмотрим сейчас, второй день только на работе. Первый день начала с разбора документов.
— Работу заместителя, исполнявшего обязанности директора Олега Гущина, как оцениваете?
— Не встречалась еще, он находится в командировке.
— Один из телеграм-каналов написал, что готовятся провокации в отношении вас именно на приеме граждан. Готовы вы к этому?
— Мне об этом неизвестно, я просто веду прием граждан.
— В каком настроении ведете?
— Все хорошо, все живы-здоровы, всех с наступающим Новым годом.
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Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких не дает интервью.
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