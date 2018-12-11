

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этой связи корреспонденту «URA.RU» пришлось записаться на прием граждан, традиционно проводимый всеми чиновниками в День Конституции, 12 декабря. Встречу чиновница провела в комнате для переговоров, а не в личном кабинете — на входе нас попросили сдать телефоны и записывающие устройства. Тем не менее передать суть разговора нашим читателям мы все же постарались.— Будем сейчас подводить итоги года и посмотрим — у нас на это целый первый квартал. В прошлый раз даже выступали перед Заксобранием с итогами. Мы движемся сейчас очень успешно и все планы выполняем.— Такое решение принял мой руководитель. Указ соответствующий есть. Я не могу его обсуждать или как-то комментировать.— Думаю, что не произойдет кардинальных изменений. Направления работы департамента останутся такими же. У нас только семь подпрограмм, и их можно посмотреть, они открыты и доступны, как и планы мероприятий. Суть содержательная не поменяется, но если будут новые поручения со стороны министра нового министерства — мы их будем выполнять.— Нет, пока структура не утверждена, как только будет принято постановление правительства (с этого момента начнется отсчет двух месяцев на реорганизацию прежнего департамента — прим. «URA.RU») — станет известна и структура. Пока, честно, даже не задумывались над этим.— У меня здесь много работы. Реорганизация еще будет идти минимум два месяца.— Не знаю.— Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем.— Конечно. Есть законодательство, все это прописано. На основании этого было принято такое дисциплинарное решение. Принять решение губернатору рекомендовал контрольный департамент.— Я не считаю, что была информационная атака.— Пиар. А вообще это СМИ надо спрашивать.— Лучше вам спросить об этом у ваших коллег-журналистов.— Никак. Спорт многому учит.— Это мое личное время, и я в праве распоряжаться им, как захочу.— Мне кажется, нужно смотреть только на конечный результат, а плакат вроде бы висит. Хотя я там за последний месяц не была.— Встречи не было, но если Евгений Владимирович решит и вызовет, то конечно…— Это допустимые правила органов исполнительной власти, но это как рекомендация и это личное дело каждого. С произошедшим это совершенно никак не связано.— У меня нет никаких оснований увольнять кого бы то ни было, они работали без меня этот месяц и работали хорошо. Оклеветать просто так человека я не могу, поэтому все сотрудники работают и никто не уволился, не уволен и не будет уволен.— Нет, каждый сделает свой вывод.— Нет.— [В ответ — учтивая улыбка. Ольга Глацких в целом предельно сдержана и лаконична — как в одежде и украшениях, так и в речи].— Никак не воспринял.— Пока не планировала никак. Дома с семьей.— Посмотрим сейчас, второй день только на работе. Первый день начала с разбора документов.— Не встречалась еще, он находится в командировке.— Мне об этом неизвестно, я просто веду прием граждан.— Все хорошо, все живы-здоровы, всех с наступающим Новым годом.