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Евро в третий раз подряд подешевел на белорусской бирже
Фото: НТВ
В частности, курс доллара подрос на 0,0016 рубля - до 2,1270 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0090 рубля - до 2,4085 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0045 рубля - до 3,2009 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 12 декабря значение валютной корзины выросло на 0,04%, но с начала месяца белорусский рубль к корзине валют укрепился на 0,22%.
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По итогам валютных торгов 12 декабря белорусский рубль значительно укрепился к евро, но уступил доллару и российскому рублю.
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