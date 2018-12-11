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В Гомеле восьмиклассница выпала из окна седьмого этажа — и с ней все в порядке

12.12.2018 13:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Гомеле 13-летняя школьница выпала из окна на седьмом этаже и не просто выжила, но и не получила серьезных травм. Об этом сообщает progomel.by.

ЧП произошло 9 декабря. Девочка выпала из окна многоквартирного дома по улице Ефремова.

Ребенка оперативно доставили в реанимационное отделение. Но там выяснилось, полученные при падении травмы оказались не опасны для жизни и здоровья. Можно сказать, что школьница отделалась испугом. Ее уже перевели в отделение.

Известно, что девочка из благополучной семьи, на учетах не состояла. Что послужило причиной инцидента, выясняется.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 13-летняя школьница выпала из окна на седьмом этаже.
 
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