В Гомеле восьмиклассница выпала из окна седьмого этажа — и с ней все в порядке

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progomel.by

ЧП произошло 9 декабря. Девочка выпала из окна многоквартирного дома по улице Ефремова.Ребенка оперативно доставили в реанимационное отделение. Но там выяснилось, полученные при падении травмы оказались не опасны для жизни и здоровья. Можно сказать, что школьница отделалась испугом. Ее уже перевели в отделение.Известно, что девочка из благополучной семьи, на учетах не состояла. Что послужило причиной инцидента, выясняется.