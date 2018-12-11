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Очередная жертва интернет-мошенников зарегистрирована в Гродно
Иллюстративное фото
Как сообщили
На первые предложения мужчина ответил отказом, но в последующем представители компании в ходе телефонных бесед сумели вовлечь его в финансирование сделок. С апреля по ноябрь он перечислил для этого в общей сложности 4800 долларов США. Когда после ряда якобы успешных финансовых операций на его счету оказалось 6500 долларов США, мужчина решил вывести всю валюту из оборота.
"Узнав об отказе продолжать осуществление сделок, представители компании «PBN capital.com» потребовали с него расчет за проведение операции по возврату средств и прибыли, а затем перестали выходить на связь. Осознав, что стал жертвой преступления, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы", - говорится в сообщении УСК.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, следователи установили, что потерпевший перечислял свои денежные средства в Республику Панама.
"Он мог не стать жертвой преступления, если бы предварительно ознакомился с отзывами о деятельности компании «PBN capital.com» в интернете. Из нее следует, что предоставляемые ею услуги являются очередным мошенническим проектом, жертвами которого стали граждане многих стран. Причем указаны номера телефонов, с которых неизвестные лица чаще всего общаются с потенциальными жертвами", - отмечает пресс-служба УСК.
Правоохранители напоминают, что за последние несколько недель это уже третий факт мошенничества через интернет, зарегистрированный в Гродненской области. Но несмотря на неоднократные предупреждения следователей об исходящей опасности от проведения подобных финансовых операций, некоторые граждане не принимают их во внимание, пополняя число потерпевших.
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Гродненским СК возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана.
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