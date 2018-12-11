"Белоруснефть" готовит запуск мобильного приложения для клиентов сети АЗС

Клиенты сети АЗС "Белоруснефть" уже имеют возможность оплачивать топливо на заправках с помощью мобильного приложения drive&pay. В ближайшее время появится еще одно приложение для смартфонов, с расширенным функционалом, в интервью порталу "Нефтехимия" рассказал заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Сергей Каморников.

Как сообщил С.Каморников, приложение изначально было сделано для проекта Belarus N, в рамках которого "Белоруснефть" развивает туристический потенциал страны. Впоследствии было решено его модернизировать, превратив в мобильное приложение сети АЗС "Белоруснефти" в целом. Сейчас оно работает в тестовом режиме и в ближайшее время станет общедоступным.

"Через это мобильное приложение можно будет войти в свой личный кабинет и увидеть все, что касается личных покупок, воспользоваться картой сети АЗС. Приложение поможет водителю определить маршрут до ближайшей автозаправочной станции, посмотреть, какие виды топлива продают на выбранной заправке, какие услуги оказывают. На этом ресурсе будут видны все новости и акции, касающиеся работы именно сети АЗС, в т.ч. программы лояльности", - рассказал замгенерального директора компании.

"Например, вы выезжаете из пункта А в пункт В, вводите в мобильное приложение точку назначения. Система информирует вас не только о самом коротком пути, но и о двух альтернативных маршрутах и предложит посетить достопримечательности или просто чем-либо примечательные места, расположенные по пути и с небольшим отклонением от него. Либо предложит маршрут с учетом выбранной вами услуги: пообедать, остановиться отдохнуть, выпить кофе и т.д. За поездку по альтернативному маршруту вы получите дополнительные баллы по программе лояльности", - добавил С.Каморников.

Дополнительно при посещении АЗС клиенты смогут получать push-уведомления о промопредложениях по пути следования. "Мы постараемся наполнить мобильное приложение максимальным количеством интересных мест, чтобы клиенты, отклоняясь от основного маршрута, знакомились с родной страной, ее историей, местными достопримечательностями и делились впечатлениями о поездках", - отметил собеседник портала.

В рамках обновления программного обеспечения системы лояльности и перевода ее на бонусную механику в программу будут внедрены инструменты Big Data. Сегодня каждый клиент совершает огромное количество покупательских и непокупательских активностей, каждая из которых имеет цифровой след. Сбор и аналитика этих данных носят определяющее значение в понимании клиентского поведения. Внедрение Big Data позволит максимально точно попасть в интересы клиентов, сформировать предложения под конкретного покупателя, в онлайн отслеживать результативность и их конверсию. Цель - формирование персонализированных предложений, построенных на глубоком понимании структуры и частоты покупок клиентов. Это впоследствии позволит адаптировать ассортимент товаров на заправках под различные клиентские сегменты и форматы АЗС, маркетинговые кампании и рекламные акции.