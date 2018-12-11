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Польский премьер просит депутатов сейма высказаться о доверии его правительству

12.12.2018 14:29 — Разное | Интерфакс  
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду обратился к председателю сейма (верхняя палата польского парламента) Мареку Кухиньскому с просьбой провести голосование о доверии его правительству.

"Я обращаюсь к маршалу (председателю) сейма с предложением о вотуме доверия правительству, чтобы верхняя палата смогла выразить мнение о необходимости продолжения программы реформ", - цитирует слова премьера польское радио.

"Это важно, поскольку завтра и послезавтра будет заседание Европейского Совета, и очень важно, чтобы на этом заседании я был уверен в том, что у правительства есть мандат, что парламентское большинство поддерживает правительство" - добавил М.Моравецкий.

Сразу вслед за просьбой главы правительства председатель сейма объявил перерыв.

 
 
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду обратился к председателю сейма (верхняя палата польского парламента) Мареку Кухиньскому с просьбой...
 
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Светлы шлях
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