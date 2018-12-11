Россельхознадзор с 12 декабря отменяет временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба".

Решение принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенном расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора в том, что продукция ОАО "Птицефабрика "Дружба" соответствует требованиям ветеринарного законодательства России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Вместе с тем, ввоз продукции с этого предприятия будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция, разрешенная к поставкам в Россию, должная быть выработана с 12 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Россельхознадзор в сентябре ввел режим усиленного лабораторного контроля поставок с ОАО "Птицефабрика "Дружба" в связи выявлением кокцидиостатиков в мясе птицы. С 24 ноября из-за повторного выявление кокцидиостатиков и тетрациклина в мясе птицы поставки продукции этой компании были запрещены.