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Китайский Чэнду рассматривает возможность создания в "Великом камне" высокотехнологичных производств

12.12.2018 13:46 — Разное | Интерфакс  
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Возможности создания на территории технопарка "Великий камень" высокотехнологичных производств, в том числе в сфере электроники, биотехнологий, новых материалов, искусственного интеллекта, обсуждались на переговорах с делегацией китайского города Чэнду, сказано в сообщении администрации парка "Великий камень".

"Гости из Чэнду проявили интерес к условиям вхождения в парк, экологическим требованиям для резидентов, возможностям выхода продукции на рынки ЕАЭС и ЕС, а также кадровому потенциалу Беларуси", - отмечают в "Великом камне".

Как сообщалось, в начале ноября на международной выставке China International Import Expo в Шанхае подписано соглашение о создании на территории "Великого камня" Чэнду-Европейского промышленного субпарка.

Ранее в администрации парка отмечали, что промышленный потенциал Чэнду включает развитые автомобильную и аэрокосмическую отрасли, что соответствует приоритетам парка "Великий камень". Также Чэнду является наиболее экономически близким к Европе городом Китая.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. В настоящее время "Великий камень" полностью завершил создание инженерно-транспортной инфраструктуры на площади 350 га. Следующим этапом развития парка станет строительство "умного зеленого города", в том числе жилищное строительство.

В парке зарегистрировано 39 резидентов из Китая, Беларуси, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $1 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд. К выпуску продукции уже приступили три резидента парка - ООО "Чэнду Синджу Шелковый Путь Развитие", ООО "Флюенс Технолоджи Груп", ООО "МАЗ-Вейчай".

 
Теги: Минск
 
 
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Возможности создания на территории технопарка "Великий камень" высокотехнологичных производств, в том числе в сфере электроники, биотехнологий, новых материалов,...
 
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